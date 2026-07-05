Nhận định bóng đá Brazil – Na Uy: “Vũ công Samba” đại chiến “Quái vật” Scandinavia (World Cup)

Brazil chưa thua nhưng cũng chưa thuyết phục

ĐT Brazil sẽ đối đầu với ĐT Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chưa để thua một trận nào nhưng họ khiến người hâm mộ không ít lần phải thót tim. Ngay ngày ra quân, “Những vũ công Samba” để Morocco chọc thủng lưới trước.

Brazil chưa biết thua là gì nhưng lối chơi vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi

Ở vòng 1/16, họ cũng để Nhật Bản làm điều tương tự và chỉ có bàn ấn định tỉ số ở phút 90+5. Mặc dù không còn trong đội hình nhiều siêu sao như trong quá khứ nhưng chất lượng đội hình của ĐT Brazil vẫn thuộc diện tốt nhất giải đấu năm nay. Họ đồng đều từ thủ môn cho tới tiền đạo.

Tuy nhiên, lối chơi của họ chưa được mượt mà cho lắm. Năng lực cá nhân của các cầu thủ Brazil rất tốt nhưng sự gắn kết chưa được như ý. Người sắm vai cầu nối trước đó là Neymar không còn giữ được phong độ đỉnh cao trong khi Ancelotti chưa tìm được người thay thế xứng đáng.

Một điểm đáng chú ý là “Những vũ công Samba” sẽ mất sự phục vụ của Paqueta và Raphinha trong trận đấu này do chấn thương. Bởi vậy, HLV Ancelotti sẽ phải dùng nhân sự khác để thay thế. Rayan đang được tin tưởng trám vào vị trí của Raphinha. Trong khi, vị trí mà Paqueta để lại sẽ khiến Ancelotti hơi đau đầu.

Danilo Santos thường được ông thầy người Italia đưa vào sân để thay Paqueta nhưng năng lực của cầu thủ này chưa được kiểm chứng. Còn nếu không tin tưởng Danilo, Ancelotti sẽ thay thêm một tiền đạo cánh vào để chơi 4-2-4 nhưng không phải lúc nào cũng cần phải chơi công vũ bão như vậy. Hãy cùng chờ xem HLV Ancelotti xử lý tình huống này như thế nào.

Na Uy và "Quái vật" mang tên Haaland

Cũng giống như Brazil, Na Uy vượt qua vòng 1/16 bằng chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Đại diện tới từ châu Âu cũng không áp đảo được đội bóng tới từ châu Phi và chỉ thoát cảnh phải đá hiệp phụ nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 86.

Haaland là niềm hy vọng số 1 của Na Uy và vẫn đang làm tốt nhiệm vụ

Tiền đạo đang chơi cho Man City cũng là niềm hy vọng chính trên hàng công của Na Uy tại giải đấu năm nay. Chân sút sinh năm 2001 có khả năng dứt điểm toàn diện bằng cả hai chân lẫn đầu. Haaland có cả tốc độ lẫn thể hình và không ngần ngại tung ra những cú sút trái phá.

Vấn đề của Haaland là không thể “tự làm tự ăn” và phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiến tạo của đồng đội. Đội trưởng Odegaard chỉ chơi mức trung bình kể từ đầu giải trong khi Nusa, Sorloth hay Bobb, Berg đều không phải là những chuyên gia chuyền bóng. Đó là điều họ cần cải thiện trước Brazil nếu muốn nghĩ tới câu chuyện đi tiếp.

Một điểm đáng chú ý là Na Uy chưa giữ sạch lưới trận nào kể từ đầu giải. Dù đối thủ là Iraq đi chăng nữa, họ vẫn để thủng lưới ít nhất 1 bàn/trận. Điều đó cho thấy hàng phòng ngự của Na Uy không hề chắc chắn nên nếu không công được, họ sẽ cực kỳ vất vả.

Trận đấu với ĐT Pháp là ví dụ điển hình rõ nhất. Na Uy không cầm được bóng và dù thủ rất đông người ở khu vực trong và trước vòng cấm nhưng họ vẫn để Ousmane Dembele phá lưới 3 lần chỉ trong hiệp một.

Dự đoán thế trận

Với chất lượng đội hình của hai bên, Na Uy sẽ buộc phải chơi phòng thủ trước Brazil. Nếu đại diện tới từ châu Âu không bị thủng lưới sớm, họ có thể đứng vững ít nhất là hết hiệp một. Brazil cũng thường khởi đầu chậm nên kịch bản này dễ xảy ra.

Điều quan trọng là HLV Ancelotti sẽ có thay đổi gì trong hiệp hai. Khi Brazil bế tắc trước Nhật Bản, những cú tạt về cột sau được sử dụng do các cầu thủ Nhật có chiều cao không tốt.

Tuy nhiên, Na Uy lại là câu chuyện hoàn toàn khác nên ông thầy người Italia sẽ lại có “bài mới”. Ancelotti là một trong những HLV chuẩn bị kỹ nhất về khoản bài vở khi xung trận.Bên phía Na Uy, Haaland sẽ rất vất vả khi tái ngộ Gabriel. Đôi bên thường xuyên va chạm và có xích mích khi thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Nếu như không có bàn thắng sớm, trận đấu sẽ chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp hai. Brazil sẽ cố gắng tấn công vào hai biên và cố gắng giải quyết bằng những tình huống cố định. Na Uy sẽ chống trả quyết liệt nhưng khả năng vẫn phải dừng bước tại World Cup 2026.

Dự đoán tỉ số: Brazil 2-1 Na Uy

Đội hình dự kiến

ĐT Brazil: Alisson, Douglas Santos, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Rayan, Vinicius Junior, Cunha

ĐT Na Uy: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berg, Sander Berg, Sorloth, Nusa, Haaland