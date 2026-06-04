Bóng chuyền Việt Nam đón cột mốc đáng nhớ tại Asiad 20

Ở nội dung nữ, 16 đội góp mặt gồm chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Iran, Đài Loan (Trung Quốc), Qatar, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Philippines và Việt Nam.

Bóng chuyền Việt Nam tranh tài ở cả nội dung nam và nữ ở Asiad 20.

Trong khi đó, nội dung nam quy tụ những tên tuổi mạnh của châu lục như Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan, Thái Lan, Indonesia, Qatar, Bahrain, Việt Nam...

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào tháng 7. Các đoàn thể thao sẽ hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ trong tháng 6 trước khi chốt danh sách chính thức cho kỳ đại hội.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Nhật Bản.