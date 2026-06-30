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Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh khoe ảnh cực xinh, chờ ngày tái xuất

Sự kiện: Mỹ nhân bóng chuyền Bóng chuyền Việt Nam

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh đẹp rạng ngời trong kỳ nghỉ, mong sớm trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương.

Trong thời gian qua, Hoàng Thị Kiều Trinh liên tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng bạn trai, đặc biệt là việc rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong thời gian qua, Hoàng Thị Kiều Trinh liên tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng bạn trai, đặc biệt là việc rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cô nàng dù được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập vào danh sách bổ sung nhưng chưa thể trở lại đội tuyển quốc gia vì cần thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương.

Cô nàng dù được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập vào danh sách bổ sung nhưng chưa thể trở lại đội tuyển quốc gia vì cần thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương.

&nbsp;Hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam tranh thủ đi du lịch.

 Hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam tranh thủ đi du lịch.

Tay đập sinh năm 2001 xinh đẹp với phong cách thời trang trẻ trung.

Tay đập sinh năm 2001 xinh đẹp với phong cách thời trang trẻ trung.

Kiều Trinh là một trong những "nàng thơ" của bóng chuyền Việt Nam.

Kiều Trinh là một trong những "nàng thơ" của bóng chuyền Việt Nam.

Đối chuyền CLB Binh chủng Thông tin tự tin khoe dáng và sắc đẹp.

Đối chuyền CLB Binh chủng Thông tin tự tin khoe dáng và sắc đẹp.

Kiều Trinh đóng vai trò rất quan trọng ở cả CLB và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kiều Trinh đóng vai trò rất quan trọng ở cả CLB và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Nếu chữa trị tốt, Kiều Trinh có thể tái xuất ở Asiad diễn ra vào tháng 9 tới.

Nếu chữa trị tốt, Kiều Trinh có thể tái xuất ở Asiad diễn ra vào tháng 9 tới.

Ảnh: FBNV

Kiều Trinh rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Kiều Trinh rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Dù được triệu tập lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ không góp mặt ở đợt tập trung lần này.

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Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/06/2026 12:06 PM (GMT+7)
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