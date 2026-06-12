3 hoa khôi bóng chuyền hóa "quái vật chắn bóng", dựng bức tường thép ở VNL 2026

Tuần thi đấu mở màn của giải bóng chuyền nữ Nations League (VNL 2026) mang đến những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và là nơi chứng kiến sự thống trị của những bóng hồng vẹn toàn tài sắc. Vượt qua hàng loạt tay đập hàng đầu thế giới, ba phụ công sở hữu nhan sắc chuẩn hoa hậu đã cùng nhau hóa thân thành những "quái vật chắn bóng", dựng lên những bức tường thành kiên cố bóp nghẹt mọi hàng công.

Kudiess chắn bóng tuyệt vời nhất tuần 1 VNL 2026

Julia Kudiess (Brazil): "Búp bê" thống trị đỉnh cao trên lưới

Nếu phải tìm một cái tên vừa làm xiêu lòng khán giả bằng nụ cười tỏa nắng, vừa làm khiếp sợ các đối thủ bằng sải tay dài, đó chỉ có thể là Julia. Phụ công sinh năm 2003 của đội tuyển Brazil đã có một tuần đấu không tưởng, một mình độc chiếm ngôi vị "nữ hoàng chắn bóng" số 1 VNL 2026.

Gương mặt khả ái, làn da rạng rỡ cùng năng lượng Nam Mỹ tràn đầy giúp Julia luôn là tâm điểm của mọi ống kính máy quay. Cô ghi tổng cộng 55 điểm, sở hữu hiệu suất tấn công đáng nể 56.52%.

Julia tạo khoảng cách mênh mông với phần còn lại khi mang về tới 22 điểm chắn bóng (trung bình 5.50 điểm/trận). Ngay trận mở màn gặp Hà Lan (3/6), cô bùng nổ với 20 điểm (8 block, 4 aces). Ngay cả nhà ĐKVĐ Ý (7/6) cũng bất lực nhìn cô ghi 6 điểm chắn bóng.

Hena Kurtagic (Serbia): "Nữ thần thế hệ mới" cao 1m95

Đứng ngay sau Julia trên bảng xếp hạng là "viên ngọc thô" đắt giá của bóng chuyền Serbia, Hena Kurtagic. Ở tuổi 22, cô gái sinh năm 2004 này đang chứng minh mình là người kế thừa hoàn hảo cho kỷ nguyên vàng của bóng chuyền nước nhà.

Hena ngôi sao đang lên của Serbia

Sở hữu chiều cao khủng 1m95 cùng đôi mắt sâu hút hồn, Hena mang vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa của một siêu mẫu quốc tế. Ghi 38 điểm sau 4 trận, hiệu suất tấn công chạm mốc 55.26%.

Sừng sững ở vị trí thứ hai toàn giải với 15 điểm block. Đỉnh cao của Hena là màn tra tấn hàng công đội tuyển Bỉ (7/6) khi một mình cô thiết lập "vùng cấm bay" với 7 điểm chắn bóng thành công, khóa chặt mọi đường bóng đối phương.

Maja Aleksic (Serbia): Bản lĩnh của "chị đại" mặn mà

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba "quái vật hàng lưới" chính là người đàn chị sát cánh cùng Kurtagic tại đội tuyển Serbia, Maja Aleksic. Ở tuổi 29, sự già dặn, kinh nghiệm và bản lĩnh của Aleksic là chỗ dựa vững chắc cho sơ đồ phòng ngự của đại diện châu Âu.

Maja xinh đẹp, dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Khác với sự trẻ trung của Julia hay Hena, Aleksic mang vẻ đẹp chín chắn, cuốn hút và đầy quyền lực của một thủ lĩnh thực thụ trên sân. Mang về 42 điểm cho Serbia, duy trì hiệu suất tấn công ổn định 47.27%.

Chốt chặn vững chắc đứng thứ 3 toàn cầu với 14 điểm block. Trong trận đại chiến kịch tính với Ba Lan (5/6), Aleksic chơi cực kỳ bùng nổ với 16 điểm, trong đó có 6 điểm block. Cô cùng Kurtagic tạo nên cặp đôi "bất khả xâm phạm" khiến mọi đối thủ tại VNL 2026 phải ngả mũ thán phục.

Tuần 1 VNL 2026 khép lại với màn phô diễn sức mạnh không thể tin nổi của 3 bông hồng thép. Chặng đường VNL 2026 còn rất dài, và người hâm mộ chắc chắn sẽ còn được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao hơn nữa từ những "quái vật chắn bóng" xinh đẹp này.