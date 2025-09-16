Cú sốc bi-a Việt Nam: Quyết Chiến cùng dàn hảo thủ bị loại ở giải quốc gia

😱 Bao Phương Vinh bị loại kịch tính

Ở lượt trận vòng 32 nội dung carom 3 băng cúp quốc gia 2025 diễn ra sáng ngày 16/9 tại Phường Phú Thủy (Tỉnh Lâm Đồng), ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Bao Phương Vinh đã bị loại. Đây là trận đấu mà nhà cựu vô địch World Championship so tài với Nguyễn Văn Tài, cơ thủ kỳ cựu đã đăng quang tại Million Cup 2025 hồi cuối 8 vừa qua.

Bao Phương Vinh bị loại dù có series 14 điểm ở cuối trận

Với những đường cơ chuẩn xác, Nguyễn Văn Tài vượt lên dẫn 17-6 rồi đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 21-11. Bao Phương Vinh có đường cơ 7 điểm ngay đầu hiệp 2 để rút ngắn tỉ số chỉ còn 21-23. Sau đó, Văn Tài tiếp tục bứt lên, tạo khoảng cách 39-25.

Khi đối thủ chỉ còn đúng 1 điểm, Bao Phương Vinh đưa trận đấu lên cao trào khi tung ra một series 14 điểm, quân bình tỉ số 39-39. Đáng tiếc, anh lại đánh hụt ở điểm số quyết định. Tận dụng cơ hội, Văn Tài giành chiến thắng 40-39 sau 17 lượt cơ để đi tiếp.

👎 Trần Quyết Chiến cũng dừng bước

Ở lượt trận vòng 16 diễn ra vào trưa cùng ngày, giải đấu tiếp tục chứng kiến thêm một cú sốc lớn khi cơ thủ số 1 Việt Nam đang xếp hạng 3 thế giới là Trần Quyết Chiến cũng bị loại.

Quyết Chiến dừng bước tại vòng 16 trước Lê Quốc Trung

Đối đầu với Lê Quốc Trung, Quyết Chiến phải ở trong thế bám đuổi khi mà đối thủ liên tiếp có những đường cơ chính xác. Với một series 5 điểm, Quốc Trung dẫn trước 20-15 sau hiệp 1. Đầu hiệp 2, Quyết Chiến có đường cơ 6 điểm để dẫn ngược lại 21-20. Kể từ lúc này, Quốc Trung thi đấu cực hay, bứt lên mạnh mẽ để thắng chung cuộc 40-36 sau 19 lượt cơ.

Rõ ràng, cúp quốc gia năm nay đã diễn ra với rất nhiều bất ngờ. Trước đó, nhiều hảo thủ tên tuổi như Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly…đều đã bị loại. Trong ngày 17/9, giải đấu sẽ diễn ra 2 lượt trận bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch nội dung carom 3 băng nam. Ở trận bán kết 1, Trần Thanh Lực so tài Phan Thanh Phong. Trận bán kết 2, Nguyễn Văn Tài đối đầu Lê Quốc Trung.