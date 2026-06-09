Tin mới nhất bóng đá sáng 9/6: Sao Arsenal chính thức lỡ hẹn World Cup

Sao Arsenal lỡ hẹn World Cup

Đội tuyển Hà Lan xác nhận hậu vệ Jurrien Timber sẽ không thể tham dự World Cup do chấn thương háng. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal sẽ rời đại bản doanh của “Cơn lốc màu da cam” sau trận giao hữu cuối cùng gặp Uzbekistan. Để thay thế Timber, HLV Ronald Koeman đã triệu tập hậu vệ Lutsharel Geertruida từ Sunderland.

Timber sẽ không thể tham dự World Cup do chấn thương háng

Sự vắng mặt của Timber là tổn thất đáng kể với Hà Lan, khi cầu thủ đa năng này có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Tại World Cup 2026, Hà Lan sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 15/6, trước khi lần lượt chạm trán Thụy Điển và Tunisia ở các lượt trận tiếp theo của vòng bảng.

Mainoo gây ấn tượng mạnh ở tuyển Anh

Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo của MU đang để lại nhiều ấn tượng với các đồng đội trong màu áo tuyển Anh nhờ kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện. Hậu vệ Tino Livramento cho biết: “Một điều khiến tôi thực sự ấn tượng là cách Mainoo chơi bóng chỉ với 2 chạm. Cậu ấy quá xuất sắc trong những tình huống 2 chạm. Mainoo có thể chuyền bóng hoặc giật gót, xử lý bằng mắt cá chân một cách rất tự nhiên”.

Eriksen cập nhật tình hình sức khỏe

Cựu tiền vệ MU, Christian Eriksen, xác nhận anh đã trở về nhà và đoàn tụ cùng gia đình sau khi bất ngờ đổ gục trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hôm 7/6. Theo các báo cáo ban đầu, Eriksen đã mất ý thức trong giây lát nhưng sau khi được chăm sóc y tế, anh có thể tự đi rời sân. Sau đó, cầu thủ 34 tuổi được đưa tới bệnh viện để thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

Mới đây, Eriksen đã lên tiếng trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân: “Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn ổn và hiện đã ở nhà cùng gia đình. Như các bạn có thể hình dung, việc nhận cú sốc điện từ thiết bị ICD đã ảnh hưởng rất nhiều tới tôi và gia đình. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định rằng đây là một tình huống khác với những gì xảy ra vào năm 2021. Tôi đang cảm thấy tốt và quá trình hồi phục đã bắt đầu.

Bên cạnh việc biết ơn sự hỗ trợ từ các cầu thủ và đội ngũ y tế trên sân, tôi cũng vô cùng cảm kích các bác sĩ đã chăm sóc cho trái tim của tôi trong nhiều năm qua. Nhờ chuyên môn của họ, thiết bị ICD đã hoạt động đúng như chức năng vốn có: bảo vệ tôi khi cần thiết nhất. Lúc này, tôi chỉ tập trung vào việc hồi phục, dành thời gian cho gia đình, đi nghỉ và chơi bóng cùng các con”.

Huyền thoại Tottenham nhắc nhở Romero

Trong bối cảnh đội trưởng Cristian Romero liên tục được liên hệ với khả năng rời sân Tottenham hè này, cựu trung vệ Toby Alderweireld cho rằng vẫn còn cơ hội để cầu thủ này cứu vãn tình hình.

Chia sẻ với The Sun (Anh), cựu tuyển thủ Bỉ nhận định: “Romero là cầu thủ phi thường. Cậu ấy có chất lượng hàng đầu, tốc độ tốt, mạnh mẽ và cực kỳ quyết liệt. Nhưng điều duy nhất là cậu ấy cần hiểu rằng có những việc mình không thể tiếp tục làm như trước. Đó là thực tế.

Nếu cậu ấy ở lại, mọi thứ cần được làm rõ càng sớm càng tốt. Ví dụ như: Romero sẽ ở lại và tiếp tục là đội trưởng. Sau đó, cậu ấy phải cải thiện bản thân. Chỉ đơn giản vậy thôi. Với tư cách đội trưởng, bạn phải duy trì phong độ ở đẳng cấp cao. Đôi lúc có thể lên xuống đôi chút, nhưng không thể như mùa giải vừa qua. Romero cần đạt đến tiêu chuẩn đó thường xuyên”.

Người hùng của Liverpool giải nghệ ở tuổi 31

Divock Origi đã chính thức thông báo giải nghệ ở tuổi 31, quyết định được đưa ra gần 780 ngày sau lần cuối cùng anh ra sân trong một trận đấu chuyên nghiệp.

Origi được nhớ đến nhiều nhất trong màu áo Liverpool, nơi anh trở thành người hùng trong chiến dịch vô địch Champions League mùa giải 2018/19. Tiền đạo người Bỉ ghi 2 bàn thắng mang tính biểu tượng vào lưới Barcelona giúp Liverpool lội ngược dòng kinh điển ở trận bán kết lượt về lịch sử tại Anfield, trước khi lập công trong chiến thắng trước Tottenham ở trận chung kết.