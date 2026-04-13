Sinner 2026 và “cái bóng” Djokovic 2015: lịch sử có lặp lại?

Nhưng từ một điểm khởi đầu giống nhau đến một kết cục lịch sử là khoảng cách rất xa.

Đẳng cấp vượt trội

Chiến thắng 7-6 (7/5), 6-3 trước Carlos Alcaraz tại Monte Carlo Masters 2026 không chỉ mang về danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện cho Sinner, mà Sinner còn hoàn tất chuỗi vô địch Indian Wells - Miami - Monte Carlo.

Sinner trở thành tay vợt thứ hai sau Novak Djokovic (2015) làm được điều này khi vô địch 3 Masters 1000 đầu tiên của mùa giải, đồng thời giành lại vị trí số 1 ATP, bước vào tuần thứ 67 trên đỉnh bảng xếp hạng.

Đáng chú ý hơn, với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử vô địch 4 giải Masters 1000 liên tiếp, sau Djokovic và Rafael Nadal – người giữ kỷ lục 11 lần đăng quang tại Monte Carlo.

Hành trình đó càng trở nên ấn tượng khi Sinner không thua ván nào trên đường vô địch các Masters 1000 tại Paris, Indian Wells và Miami, trở thành tay vợt đầu tiên giành "Sunshine Double" (vô địch Indian Wells và Miami Open) mà không mất ván nào.

Sinner cũng đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp mùa này, 22 trận thắng ở cấp độ Masters 1000, và chỉ để thua đúng 1 ván tại Monte Carlo (trước Tomas Machac), qua đó khép lại chuỗi 37 ván thắng liên tiếp.

Lần gần nhất Sinner thua ở Masters 1000 là tại Thượng Hải tháng 10 năm 2025, khi anh bỏ cuộc trước Tallon Griekspoor.

Những con số này không chỉ nói về phong độ mà còn là sự vượt trội.

Động lực của một cuộc đua mới

Trận chung kết Monte Carlo là lần gặp lại đầu tiên giữa hai tay vợt kể từ trận tranh cúp ATP Finals 2025, và một lần nữa, mọi thứ đều ở mức cao nhất: danh hiệu lớn và ngôi số 1 thế giới.

"Những gì bạn đang làm thật ấn tượng. Chỉ có một người từng giành 'Sunshine Double' và Monte Carlo, và giờ bạn là người thứ hai. Điều đó thật phi thường…," Alcaraz thừa nhận trong lễ trao giải, như một sự công nhận rõ ràng cho đẳng cấp hiện tại của đối thủ.

Nhưng chính Alcaraz cũng là minh chứng cho việc Sinner chưa thể "một mình một đỉnh". Tay vợt Tây Ban Nha bước vào trận với chuỗi 17 trận thắng trên sân đất nện, từng vô địch Rome và Roland Garros - nơi anh hai lần đánh bại Sinner ở chung kết, thậm chí cứu 3 cơ hội vô địch trong trận đấu lịch sử tại Paris 2025.

Tại Monte Carlo, Alcaraz - nhà vô địch 2025 vẫn tạo ra áp lực lớn, nhưng sự thiếu ổn định (45 lỗi tự đánh hỏng) khiến anh không thể chống lại một Sinner chắc chắn hơn. Thành tích đối đầu trên sân đất nện hiện là 2-3 (và 7-10 tổng thể) theo hướng có lợi cho Alcaraz, cho thấy khoảng cách giữa hai người vẫn rất mong manh.

Tuy nhiên, với những gì Sinner đang thể hiện mang dáng dấp thành công lớn của một mùa giải: 3 Masters 1000 đầu mùa, 4 Masters 1000 liên tiếp, chuỗi thắng kéo dài và ổn định hiếm thấy, 3 danh hiệu trong năm 2026, cân bằng Alcaraz với 8 danh hiệu Masters 1000.

Sinner cũng sẽ bước vào tuần thứ 67 trên ngôi số 1 thế giới, vượt Alcaraz (66 tuần), lần đầu trở lại vị trí này kể từ tháng 11-2025.

Không chỉ là những danh hiệu

Nhưng khác biệt lớn so với năm 2015 vẫn nằm ở mức độ vượt trội. Novak Djokovic thống trị, đó không chỉ là những danh hiệu, mà gần như là kỳ tích bất khả chiến bại.

Năm 2015, Djokovic thắng 82/88 trận, giành 3 Grand Slam (chỉ thất bại trong trận chung kết Roland Garos), 6 Masters 1000 và ATP Finals, vào 15 trận chung kết liên tiếp. Quan trọng hơn, Djokovic thắng áp đảo trước cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal, biến những cuộc đối đầu đỉnh cao thành lợi thế của riêng mình.

Djokovic không chỉ chiến thắng mà áp đặt cách chơi, nhịp độ và chuẩn mực lên toàn bộ phần còn lại của ATP Tour. Khi đó, bất kỳ ai bước vào sân gặp Djokovic đều ở thế phải thích nghi, thay vì cạnh tranh sòng phẳng.

Còn hiện tại, Sinner vẫn đang ở trong một cuộc đua song mã thực sự với Carlos Alcaraz - nơi mỗi trận thắng chưa đủ để tạo ra khoảng cách

Điều khiến Djokovic 2015 trở thành chuẩn mực không phải là khởi đầu, mà là khả năng kéo dài đỉnh cao suốt cả mùa.

Sinner đã có nền tảng gồm phong độ, danh hiệu, tâm lý và sự ổn định. Nhưng để bước vào "vùng lịch sử Djokovic 2015", anh cần tiếp tục làm điều khó nhất trong thể thao đỉnh cao: duy trì sự thống trị liên tục suốt mùa giải.

Sinner đã tái lập cột mốc mà Novak Djokovic từng đạt được, nhưng tái lập một cột mốc không đồng nghĩa với việc tái lập cả một mùa giải huyền thoại.

Nếu Djokovic 2015 là đỉnh núi một mình, thì Sinner 2026 vẫn đang leo trong cuộc đua song hành với Carlos Alcaraz.

Có một chi tiết quan trọng: lần này, chính Alcaraz - đối thủ lớn nhất - cũng đã phải thừa nhận sự vượt trội từ Sinner đang hình thành.

Và đó có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy: một mùa giải lớn không chỉ đang bắt đầu - mà đang dần được định hình.