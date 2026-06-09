Trực tiếp chuyển nhượng 9/6: MU quyết vượt Man City, chiêu mộ Anderson 100 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 9/6.
MU được cho là vẫn quyết tâm theo đuổi Elliot Anderson. Theo tờ The Guardian (Anh), ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” tin tưởng họ có thể vượt qua kình địch cùng thành phố Man City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 23 tuổi, người đang được Nottingham Forest định giá vào khoảng 100 triệu bảng.
Man City hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu Anderson, cầu thủ được dự đoán sẽ đá chính trong trận ra quân của tuyển Anh gặp Croatia tại World Cup 2026 vào ngày 18/6. Nottingham Forest đã từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng đầu tiên từ phía đội chủ sân Etihad. Trong khi đó, MU được cho là tin rằng họ có thể thuyết phục Anderson chuyển đến Old Trafford.
Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Marcus Rashford vẫn đang dồn toàn bộ sự tập trung vào việc hoàn tất vụ chuyển nhượng vĩnh viễn tới Barcelona, bất chấp những đồn đoán gần đây cho rằng anh có thể gia nhập Bayern Munich. Tiền đạo thuộc biên chế MU đã khoác áo đội bóng xứ Catalunya theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025/26.
Trong thỏa thuận cho mượn giữa Barcelona và MU có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch La Liga có thời hạn đến ngày 15/6 để kích hoạt tùy chọn này. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Barcelona không muốn chi trả mức phí đã được thống nhất trước đó và có thể sẽ tìm cách đàm phán lại các điều khoản của thương vụ.
Chelsea không có ý định để Enzo Fernandez ra đi nếu không nhận được mức phí chuyển nhượng khổng lồ, trong bối cảnh Real Madrid đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ người Argentina.
Theo tờ Daily Mail (Anh), sự quan tâm từ Real Madrid là hoàn toàn nghiêm túc và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn đưa Fernandez về sân Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không hề dễ dàng khi Chelsea định giá ngôi sao 25 tuổi ở mức 120 triệu bảng.
“The Blues” từng chi 106,8 triệu bảng để chiêu mộ Fernandez từ Benfica vào tháng 1/2023 và hiện muốn thu về lợi nhuận nếu bán anh trong kỳ chuyển nhượng tới. Không chỉ Real Madrid, hai ông lớn khác của châu Âu là PSG và Man City cũng được cho là đang theo sát tình hình của tuyển thủ Argentina.
Sau khi chủ tịch Florentino Perez tái đắc cử và Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu sau 13 năm, tương lai của Aurelien Tchouameni đã nhanh chóng được định đoạt. Theo nhà báo Samuel Luckhurst của The Sun (Anh), Mourinho đã khẳng định với ban lãnh đạo Real Madrid rằng ông muốn giữ Tchouameni ở lại và yêu cầu từ chối mọi đề nghị dành cho tuyển thủ Pháp trong mùa hè này.
Nguồn tin cũng cho biết MU từng cố gắng “thể hiện sức mạnh” bằng cách tìm cách lôi kéo Tchouameni tới Old Trafford. Tuy nhiên, bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cũng sẽ bị Real Madrid bác bỏ, bất chấp việc tiền vệ 26 tuổi chỉ còn 2 năm hợp đồng.
Crystal Palace đã đưa ra mức giá dành cho Adam Wharton, mục tiêu chuyển nhượng đang nằm trong tầm ngắm của MU, Man City và Liverpool. Theo tờ The Sun (Anh), Crystal Palace định giá tiền vệ 22 tuổi ở mức 100 triệu bảng, bởi họ tin rằng ngôi sao trẻ người Anh đang đạt đẳng cấp tương đương với Declan Rice và Elliot Anderson.
Ngoài ra, Chelsea cũng đang theo dõi sát tình hình của Wharton trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Nếu muốn sở hữu Wharton, các đội bóng theo đuổi anh nhiều khả năng sẽ phải chi ra khoản phí không dưới 100 triệu bảng.
Jose Mourinho sẽ sớm trở lại Real Madrid và CLB này cũng bắt đầu săn đón một mục tiêu cho tuyến giữa của MU.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/06/2026 00:11 AM (GMT+7)