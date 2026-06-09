Trực tiếp chuyển nhượng 9/6: MU quyết vượt Man City, chiêu mộ Anderson 100 triệu bảng

MU quyết tâm chiêu mộ Anderson

MU được cho là vẫn quyết tâm theo đuổi Elliot Anderson. Theo tờ The Guardian (Anh), ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” tin tưởng họ có thể vượt qua kình địch cùng thành phố Man City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 23 tuổi, người đang được Nottingham Forest định giá vào khoảng 100 triệu bảng.

Man City hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu Anderson, cầu thủ được dự đoán sẽ đá chính trong trận ra quân của tuyển Anh gặp Croatia tại World Cup 2026 vào ngày 18/6. Nottingham Forest đã từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng đầu tiên từ phía đội chủ sân Etihad. Trong khi đó, MU được cho là tin rằng họ có thể thuyết phục Anderson chuyển đến Old Trafford.