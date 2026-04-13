Sinner hạ Alcaraz chiếm luôn số 1 thế giới, lập kỳ tích sánh ngang Djokovic - Nadal

Sinner lật ngược cuộc đua số 1 thế giới

Trong trận chung kết Monte Carlo, Jannik Sinner vượt qua Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6(5), 6-3. Đây là lần tái đấu đầu tiên của 2 tay vợt kể từ chung kết Nitto ATP Finals hồi tháng 11, nơi Sinner cũng giành chiến thắng.

Đáng nói hơn, Sinner sẽ trở lại vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP từ đầu tuần tới nhờ danh hiệu này.Sinner hiện có 13.350 điểm, vượt Alcaraz (13.240 điểm). Đây là lần đầu tiên trong năm nay anh giữ vị trí số 1 thế giới.

Chỉ hơn 1 tháng trước tại Indian Wells, Alcaraz còn dẫn trước đối thủ tới 3.150 điểm. Tuy nhiên, tay vợt người Italia nhanh chóng đảo ngược tình thế nhờ liên tiếp giành các danh hiệu tại Indian Wells, Miami Open và Monte-Carlo.

Việc trở lại ngôi số 1 giúp Sinner bước vào tuần thứ 67 đứng đầu ATP, xếp thứ 12 trong danh sách những tay vợt có nhiều tuần giữ ngôi số 1 nhất.

Sinner lần đầu lên số 1 thế giới vào tháng 6/2024, sau Roland Garros. Anh đã có 65 tuần liên tiếp giữ vị trí này, sánh ngang với những tên tuổi lớn như Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt và Novak Djokovic.

Những thống kê ấn tượng, sánh ngang Nadal - Djokovic

Chiến thắng tại Monte Carlo cũng là danh hiệu thứ 3 của Sinner trong mùa giải 2026, đồng thời giúp anh nối dài chuỗi phong độ ấn tượng.

Sinner đã đạt được những con số ấn tượng: 17 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa giải, 3 chức vô địch liên tiếp tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo, chuỗi 22 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters (giải đấu 1.000 điểm) và 4 chức vô địch Masters liên tiếp (tính cả danh hiệu Paris Masters 2025 và 3 giải đấu gần đây nhất).

Chiến thắng giúp anh trở thành tay vợt thứ 2 sau Novak Djokovic (năm 2015) vô địch liên tiếp Miami và Monte-Carlo trong cùng mùa giải. Sinner tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử vô địch 4 giải Masters 1000 liên tiếp, sau Djokovic và Rafael Nadal.

Phong độ đó đã dập tắt mọi nghi ngờ hồi đầu mùa giải và khẳng định vị thế thống trị hiện tại của anh ấy trong làng quần vợt nam.

Bản lĩnh tạo nên khác biệt

Chia sẻ sau trận, Sinner nói: "Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu nhiều trận nhất có thể, qua đó có sự chuẩn bị tốt trước những giải đấu lớn sắp tới. Hôm nay cả hai đã chơi ở đẳng cấp rất cao.

Điều kiện thi đấu hôm nay có nhiều gió, khá khác so với những gì giải đấu thường mang lại. Kết quả này thật tuyệt vời. Việc trở lại vị trí số 1 có ý nghĩa rất lớn với tôi... Tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu lớn trên mặt sân này. Trước đây tôi chưa từng làm được điều đó và nó thực sự rất quan trọng".

Ở set 2, dù bị dẫn 1-3, tay vợt người Italia vẫn lội ngược dòng khi đối thủ mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng. Nói về màn ngược dòng này, Sinner cho biết: "Tôi cố gắng tiếp tục gây áp lực. Tôi có cảm giác hơi mệt, nên đã cố giữ sự tập trung và tinh thần thi đấu đúng đắn. Vì thế, danh hiệu này có ý nghĩa rất lớn với tôi."

Trong lễ trao giải, Alcaraz dành lời khen cho đối thủ: "Những gì bạn đang làm lúc này thật ấn tượng. Trước đây chỉ có một người giành được 'Sunshine Double' và vô địch Monte-Carlo cùng lúc, và giờ anh là người thứ 2. Điều đó thật tuyệt và tôi vừa trực tiếp cảm nhận được điều đó khó khăn đến mức nào. Xin chúc mừng anh và cả đội của anh".