Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót"

Giao Hữu | 9h, 9/6 | SVĐ Cuahutehmoc Peru 0 - 0 Tây Ban Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Peru vs Tây Ban Nha Tây Ban Nha Điểm Gallesse Sonne Garces Barco Lopez Carrillo Noriega Concha Velez Vidales Cabrera Điểm Raya Porro Pubill Laporte Grimaldo Gavi Zubimendi Baena Olmo Torres Iglesias Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Peru Peru Tây Ban Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gallesse, Sonne, Garces, Barco, Lopez, Carrillo, Noriega, Concha, Velez, Vidales, Cabrera Raya, Porro, Pubill, Laporte, Grimaldo, Gavi, Zubimendi, Baena, Olmo, Torres, Iglesias

Chênh lệch đẳng cấp

Đội tuyển Peru hiện đứng thứ 53 trên bảng xếp hạng FIFA và đang hướng đến mục tiêu tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha, đội tuyển xếp hạng hai thế giới. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn khi "Bò tót" bước vào trận đấu với chuỗi hơn một năm bất bại.

Lần gần nhất Tây Ban Nha chạm trán Peru đã diễn ra từ tháng 5/2008. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của cố HLV Luis Aragones, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước đại diện Nam Mỹ, trước khi thẳng tiến tới chức vô địch EURO 2008. Với những người yêu mến “Bò tót”, một chiến thắng trong trận giao hữu lần này có thể được xem là điềm lành trước thềm World Cup.