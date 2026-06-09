Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót"
(9h, 9/6, giao hữu) Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng trận giao hữu với Peru.
Giao Hữu | 9h, 9/6 | SVĐ Cuahutehmoc
Điểm
Gallesse
Sonne
Garces
Barco
Lopez
Carrillo
Noriega
Concha
Velez
Vidales
Cabrera
Điểm
Raya
Porro
Pubill
Laporte
Grimaldo
Gavi
Zubimendi
Baena
Olmo
Torres
Iglesias
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Chênh lệch đẳng cấp
Đội tuyển Peru hiện đứng thứ 53 trên bảng xếp hạng FIFA và đang hướng đến mục tiêu tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha, đội tuyển xếp hạng hai thế giới. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn khi "Bò tót" bước vào trận đấu với chuỗi hơn một năm bất bại.
Lần gần nhất Tây Ban Nha chạm trán Peru đã diễn ra từ tháng 5/2008. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của cố HLV Luis Aragones, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước đại diện Nam Mỹ, trước khi thẳng tiến tới chức vô địch EURO 2008. Với những người yêu mến “Bò tót”, một chiến thắng trong trận giao hữu lần này có thể được xem là điềm lành trước thềm World Cup.
Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha trình diễn lối chơi tiqui-taca đẹp mắt để lên ngôi vô địch vô cùng thuyết phục.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/06/2026 00:57 AM (GMT+7)