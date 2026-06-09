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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót"

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Tây Ban Nha World Cup 2026

(9h, 9/6, giao hữu) Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng trận giao hữu với Peru.

Giao Hữu | 9h, 9/6 | SVĐ Cuahutehmoc

Peru
Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót" - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót" - 1
Tây Ban Nha
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót" - 1
Gallesse, Sonne, Garces, Barco, Lopez, Carrillo, Noriega, Concha, Velez, Vidales, Cabrera
Trực tiếp bóng đá Peru - Tây Ban Nha: Khó cản "Bò tót" - 1
Raya, Porro, Pubill, Laporte, Grimaldo, Gavi, Zubimendi, Baena, Olmo, Torres, Iglesias

Chênh lệch đẳng cấp

Đội tuyển Peru hiện đứng thứ 53 trên bảng xếp hạng FIFA và đang hướng đến mục tiêu tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha, đội tuyển xếp hạng hai thế giới. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn khi "Bò tót" bước vào trận đấu với chuỗi hơn một năm bất bại.

Lần gần nhất Tây Ban Nha chạm trán Peru đã diễn ra từ tháng 5/2008. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của cố HLV Luis Aragones, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước đại diện Nam Mỹ, trước khi thẳng tiến tới chức vô địch EURO 2008. Với những người yêu mến “Bò tót”, một chiến thắng trong trận giao hữu lần này có thể được xem là điềm lành trước thềm World Cup.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Lịch sử World Cup 2010: Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang
Lịch sử World Cup 2010: Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang

Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha trình diễn lối chơi tiqui-taca đẹp mắt để lên ngôi vô địch vô cùng thuyết phục.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

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-09/06/2026 00:57 AM (GMT+7)
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