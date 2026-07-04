ĐT Việt Nam đấu "quân xanh" đầu tiên ở Hàn Quốc, chờ dàn sao nhập tịch ra mắt

⭐ HLV Kim Sang Sik hoàn tất bước chuẩn bị cuối

Chiều ngày 4/7, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là Siheung FC, CLB đang thi đấu tại K-League 3 vào ngày 5/7. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, đây được xem là bài kiểm tra đầu tiên để Ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành lối chơi sau gần hai tuần hội quân.

ĐT Việt Nam tập luyện chiều ngày 4/7 tại Incheon, Hàn Quốc.

Trước buổi tập, toàn đội đã tham dự cuộc họp chuyên môn để thống nhất kế hoạch và yêu cầu chiến thuật. Trên sân, HLV Kim Sang Sik chia đội hình thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân nhưng không liên tục ngắt quãng để chỉ đạo như những ngày trước. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc dành phần lớn thời gian quan sát cách phối hợp, khả năng tổ chức lối chơi và màn thể hiện của từng cầu thủ nhằm có cơ sở lựa chọn đội hình cho trận gặp Siheung FC.

⭐ Chờ màn ra mắt của dàn sao nhập tịch

Điểm đáng chờ đợi nhất ở trận đấu tập đầu tiên là cơ hội ra sân của nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, những nhân tố được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Sau nhiều buổi tập làm quen với triết lý của HLV Kim Sang Sik, những cái tên như tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) hay thủ thành Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ có những phút thi đấu đầu tiên để chứng minh năng lực.

Tài Lộc hào hứng trước màn ra mắt trong màu áo ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Ban huấn luyện kiểm chứng mức độ hòa nhập của các tân binh với bộ khung đã gắn bó cùng đội tuyển trong thời gian qua. Sự kết hợp giữa các ngôi sao nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc trên hàng công ĐT Việt Nam cũng đang được nhiều người chờ đợi. Màn thể hiện trước Siheung FC sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội cạnh tranh vị trí ở các trận đấu tập tiếp theo cũng như kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN Cup.

⭐ Trung vệ 19 tuổi quyết ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

Trước buổi tập, trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL) chia sẻ niềm vui khi lần đầu được góp mặt trong chuyến tập huấn cùng đội tuyển quốc gia. Cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam cho biết đây là cơ hội rất lớn để học hỏi từ các đàn anh và nhìn nhận lại bản thân.

Thủ thành Patrik Lê Giang tích cực tập luyện.

Sau một mùa giải thi đấu tiến bộ trong màu áo HAGL, trung vệ cao 1,96 m khẳng định những trận đấu tại V-League đã giúp anh trưởng thành nhanh hơn và mở ra cơ hội được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Quang Kiệt cũng xem sự cạnh tranh ở đội tuyển là động lực để nỗ lực nhiều hơn, với mục tiêu được góp mặt trong danh sách thi đấu.

Theo kế hoạch, sau cuộc đối đầu với Siheung FC, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm hai trận đấu tập gặp Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1). Các trận đấu này sẽ giúp HLV Kim Sang Sik hoàn thiện bộ khung đội hình cũng như đánh giá toàn diện phong độ của các tuyển thủ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.