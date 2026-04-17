Real tụt dốc từ ngày Vinicius được chiều như "ông trời con", Perez phải chịu trách nhiệm

Ngài chủ tịch bất mãn

Mùa giải của Real Madrid như sắp đi xuống vực sâu. Bị loại khỏi Champions League, bị loại khỏi Cúp nhà Vua, sắp thua cuộc ở La Liga vì bị Barcelona bỏ xa tận 9 điểm trong khi chỉ còn 7 vòng nữa. Florentino Perez gần đây đã xuống phòng thay đồ Real và có những lời đanh thép rằng “1 mùa không danh hiệu đã là khó chấp nhận, 2 mùa không danh hiệu là không thể tha thứ”.

Florentino Perez bắt đầu răn đe các cầu thủ Real Madrid sau kết quả vừa qua

Lời của ông chủ tịch như một sự xác định rằng Alvaro Arbeloa sẽ phải nhường ghế HLV trưởng cho một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm hơn. Bên cạnh đó những cầu thủ không đạt “tiêu chuẩn Real Madrid” sẽ phải ra đi, từ Camavinga, Fran Garcia, Ceballos cho tới có thể cả Carvajal, Rudiger và Alaba.

Ai cũng có lỗi, ai cũng có trách nhiệm cho tình cảnh hiện tại. Tất cả, ngoại trừ ông chủ tịch. Ngoại trừ người đã tạo ra môi trường cho sự xuống cấp, ngoại trừ người đã trực tiếp mang về những cầu thủ trên.

Sự thoái hóa về mặt thái độ

Sự sa sút của Real Madrid có thể được đánh dấu từ thời điểm nào? Các fan Real Madrid đã chỉ ra giây phút Xabi Alonso thay Vinicius ra khỏi sân ở trận El Clasico tại La Liga lượt đi mùa này, Vinicius lèo nhèo và sau trận xin lỗi tất cả những người khác ngoại trừ Alonso. Quyền lực của HLV trưởng không được tôn trọng đã mở đầu cho sự “đổ đèo”.

Sang mùa thứ 2 và câu chuyện Mbappe - Vinicius vẫn là chủ đề nóng ở Real Madrid

Nhưng cũng không hẳn, vì mùa trước Real cũng đâu có đoạt danh hiệu nào. Vậy phải chăng điểm xuất phát là Kylian Mbappe gia nhập? Cũng có thể, Mbappe dẫm lên vị trí của Vinicius, sau đó được đưa vào vị trí trung phong dù không hợp, nó đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến lối chơi Real khi mọi thứ ngày càng rời rạc.

Tuy nhiên đổ lỗi hoàn toàn cho Mbappe cũng không giải thích được cho sự lười pressing của Vinicius, sự tụt dốc của hàng phòng ngự. Nếu có lệch lạc ở 1-2 vị trí thì cũng không thể làm cả đội hình đá kém đi, nhưng khi nhiều cá nhân cũng chơi kém thì đổ lỗi cho Mbappe chỉ là một giải pháp chữa thể diện, không phải cách đi tìm căn nguyên vấn đề.

Vậy có thể là thời điểm, hay sự kiện nào, đánh dấu Real Madrid thoái hóa? Không phải tìm đâu quá xa, chính là lễ trao giải Quả bóng Vàng 2023/24.

Nhất bên trọng, nhất bên khinh

Lễ trao QBV 2024 là một trò hề hoàn toàn từ phía Real Madrid. Từ 1 tháng trước khi trao, báo chí thân Madrid loan tin Vinicius sẽ đoạt giải và dường như điều đó tạo nên sự đinh ninh từ phía Vinicius rằng anh chỉ việc chờ đến ngày là tới nhận vinh dự. Mà báo chí Madrid do ai thao túng? Florentino Perez. Báo nào chê Real gay gắt là Perez cấm cửa đến dự họp báo của CLB, Perez 10 năm trước thậm chí còn nhúng tay khiến tờ Marca phải thay tổng biên tập.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 đã tạo ra một "ông trời con" Vinicius tại Bernabeu

Các báo Madrid “việt vị” là một chuyện, nhưng khi tin Rodri đoạt giải được rò rỉ, Real Madrid quyết định ở nhà để “phản đối” giải thưởng. Real bao nhiêu năm qua có nhiều cầu thủ đoạt giải nên có vẻ nghĩ họ là chủ sở hữu giải chăng? France Football vẫn chỉ là một tạp chí và bầu bán gì thì họ đều gửi phiếu cho các nhà báo để bầu, nếu các nhà báo thích Rodri hơn Vinicius thì Real làm gì được?

Trong lễ trao giải đó Vinicius không phải người duy nhất được đề cử các giải. Jude Bellingham đoạt Quả bóng Đồng trong khi HLV Carlo Ancelotti đoạt giải HLV trưởng hay nhất năm, cộng thêm Dani Carvajal và Toni Kroos cũng được đề cử. Real dỗi vì một mình Vinicius dẫn đến không một ai được đến Paris để nhận sự tôn vinh.

Perez đã gián tiếp gửi đi thông điệp: Vinicius là con cưng của ông và do đó xứng đáng với những thứ tốt nhất ông có thể trao tặng. Xin nhấn mạnh: Số bàn thắng + kiến tạo cả mùa 2023/24 của Vinicius vẫn thua Bellingham, và Bellingham đã góp công đưa ĐT Anh vào chung kết Euro trong khi Vinicius là một đồ vô dụng ở Copa America với tuyển Brazil.

Perez coi thường cả Bellingham, cả HLV Ancelotti và cả Carvajal, người đã đóng vai trò lớn trong chức vô địch Euro. Vinicius không khác gì ông con trời ở Bernabeu, tới mức Real vẫn đang cố mời anh ta gia hạn dù Vinicius từng lấy Saudi Arabia ra dọa để đòi tăng lương.

Mối hiểm họa từ Vinicius

Vì sao Vinicius được cưng chiều như thế? Vì Perez đã đưa Vinicius sang từ Brazil khi Vinicius vẫn còn là một cầu thủ vô danh. Vinicius do đó không khác gì một dự án cá nhân của ông trùm xây dựng, thành công của Vinicius cũng làm Perez nở mày nở mặt.

Vinicius không khác gì một dự án cá nhân với Florentino Perez

Chúng ta có thể nhìn về quá khứ để thấy đây không phải lần đầu Perez có sự “nhất bên trọng, nhất bên khinh” với các ngôi sao của ông ta. Cristiano Ronaldo không phải do Perez đưa về Real, thế nên Ronaldo bị đẩy sang Juventus vì đòi tăng lương (và sau này Sergio Ramos cũng vậy), nhưng Gareth Bale vẫn được giữ lại cho đến khi fan Real thấy rõ là Bale đã chán đá bóng.

Điều nực cười là trong lúc vẫn dung túng cho Vinicius, Perez đã có “đồ chơi mới” là Mbappe. Một tình huống khá nản đang tồn tại ở CLB: HLV trưởng phải tìm cách để cả Vinicius và Mbappe cùng tỏa sáng. Xabi Alonso vẫn làm tốt nhất có thể để chiều ý ông chủ tịch, chúng ta cũng có thể đoán được vì sao Xabi cố đẩy Franco Mastantuono vào đá dù mới chân ướt chân ráo gia nhập.

Florentino Perez đã đưa ra những thông điệp cứng rắn với ban huấn luyện với các cầu thủ sau khi Real bị loại khỏi Cúp C1. Chẳng phải ông chủ tịch là người ký với những cầu thủ đó? Và ông là người sa thải một nhà cầm quân có tiếng tăm để thay bằng một HLV mới làm việc ở cấp độ Segunda? Chính sách mà sai thì ai chịu trách nhiệm?

Và nếu Perez ăn to nói lớn nhưng vẫn thả cho Vinicius tự tung tự tác, đó sẽ chẳng khác gì cú vả cho các cầu thủ Real còn lại. Sự thoái hóa về mặt thái độ ở Real Madrid đang không khác gì một đại dịch ở CLB này.