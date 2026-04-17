Hàng công MU bùng nổ: "Ngũ hổ tướng" khuấy đảo, dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Hàng công MU thăng hoa

Vấn đề lớn nhất của MU trong mùa giải 2024/25 đáng quên chính là khả năng ghi bàn. Hàng thủ không quá chắc chắn, nhưng việc thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm mới là nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” liên tục đánh rơi lợi thế.

MU đang sở hữu hàng công ấn tượng

Tuy nhiên, sang mùa 2025/26, bức tranh đã thay đổi rõ rệt. Sau 32 vòng tại Ngoại hạng Anh mùa này, MU đã ghi tới 57 bàn, nhiều hơn 13 bàn so với tổng số 44 bàn của cả mùa trước. Thành tích này cũng đã ngang bằng hoặc vượt các mùa 2021/22 và 2023/24, và chỉ kém đúng 1 bàn so với mùa 2022/23.

Với đà hiện tại, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa giải với số bàn thắng cao nhất kể từ mùa 2020/21 (73 bàn), mùa giải mà Ole Gunnar Solskjaer giúp MU cán đích ở vị trí á quân.

Đáng chú ý, sự cải thiện này không hoàn toàn đến từ thời Michael Carrick. Trước đó, dưới thời Ruben Amorim, dấu hiệu khởi sắc đã xuất hiện rõ rệt. MU ghi từ 2 bàn trở lên trong 10/20 trận tại Ngoại hạng Anh trước khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời ghế vào tháng 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Man City (63 bàn) và Arsenal (62 bàn) ghi nhiều bàn hơn MU tại Ngoại hạng Anh mùa này.

"Ngũ hổ tướng" bùng nổ

Một trong những yếu tố then chốt giúp MU cải thiện mạnh mẽ khả năng tấn công mùa này đến từ hoạt động chuyển nhượng mùa hè 2025. Ba tân binh Matheus Cunha (từ Wolves), Bryan Mbeumo (từ Brentford) và Benjamin Sesko (từ Leipzig) chưa đạt đến đẳng cấp “siêu sao”, nhưng tổng cộng 35 bàn thắng và kiến tạo ngay trong mùa đầu tiên là đóng góp rất đáng kể.

Cunha, Mbeumo và Sesko đều cập bến MU vào mùa hè năm ngoái

Bên cạnh đó, đội trưởng Bruno Fernandes tiếp tục duy trì hiệu suất kiến tạo ấn tượng, trong khi Casemiro gây bất ngờ với 8 bàn thắng, bao gồm cả pha đánh đầu uy lực trong thất bại 1-2 trước Leeds United hôm 14/4.

Điểm khác biệt lớn nhất của MU so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nằm ở chiều sâu nguồn ghi bàn. Cụ thể, tại Ngoại hạng Anh mùa này, “Quỷ đỏ” có tới 5 cầu thủ đã ghi từ 7 bàn trở lên: Mbeumo, Sesko, Casemiro, Fernandes và Cunha. Việc không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất trở nên cực kỳ quan trọng trong bối cảnh chấn thương luôn rình rập.

Trong khi đó, Erling Haaland đóng góp tới 35% tổng số bàn thắng của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này, và chỉ có thêm Phil Foden đạt mốc 7 bàn. Chelsea có 3 cầu thủ chạm mốc này, còn Liverpool và Arsenal mỗi đội chỉ có 1 người.

Việc dẫn đầu ở chỉ số này không chỉ cho thấy sự tiến bộ về mặt chiến thuật, mà còn là minh chứng cho phong độ ổn định của các chân sút, nền tảng quan trọng nếu MU muốn tìm lại ánh hào quang.