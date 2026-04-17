Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Sassuolo vs Como
St. Pauli vs Köln
Inter Milan vs Cagliari
Lens vs Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
World Cup 2026 đến gần, cũng là lúc những bi kịch bắt đầu xuất hiện

Sự kiện: World Cup 2026

Hugo Ekitike là ngôi sao mới nhất chia tay World Cup 2026 vì chấn thương. Tiền đạo Liverpool đã viết những dòng xúc động trên trang cá nhân sau khi nhận kết quả kiểm tra chấn thương.

Bài đăng của Ekitike gây xúc động mạnh.

"Thật khó khăn với tôi, thậm chí là không công bằng chút nào. Nhưng tôi biết ơn vì điều này xảy ra với tôi ở đây. Tôi không cô đơn. Tình yêu và sức mạnh từ mọi người là động lực để thúc đẩy tôi. Hẹn sớm gặp lại tại Anfield", Ekitike chia sẻ trên trang cá nhân.

Ekitike được kỳ vọng là tiền đạo mũi nhọn số 1 của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Chân sút sinh năm 2002 thể hiện phong độ khá ấn tượng tại Liverpool từ đầu mùa giải 2025/26. Ekitike chơi đa năng, có thể đá tiền đạo cắm, tiền đạo cánh và chơi ở vị trí số 10. Một suất dự World Cup 2026 cùng "Les Blues" gần như nằm chắc trong tay của Ekitike. Tuy nhiên, biến cố ập tới với tiền đạo Liverpool.

Anh dính chấn thương nghiêm trọng ở trận lượt về tứ kết Champions League trước PSG. Kết quả kiểm tra chấn thương xác định Ekitike bị rách gân Achilles và nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng. Mùa giải 2025/26 đã khép lại với tuyển thủ Pháp. Giấc mơ dự World Cup 2026 cũng chấm dứt với ngôi sao Liverpool. Xa hơn, Ekitike đối diện nhiều thử thách để chữa dứt điểm chấn thương và trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất.

Bi kịch bị bỏ rơi ở World Cup 2026 liệu có xảy ra với Neymar.

Ekitike là ngôi sao mới nhất chia tay World Cup 2026. Trước đó, làng túc cầu thế giới xót xa khi tiền đạo Rodrygo của Real bị đứt dây chằng và không còn cơ hội đồng hành cùng tuyển Brazil ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mới đây, trung vệ Cristian Romero của Tottenham rơi nước mắt khi rời sân vì chấn thương.

Hiện chưa rõ Romero có kịp hồi phục để dự World Cup 2026 hay không. Tuy nhiên, tuyển thủ Argentina sẽ mất vài tuần để lành lặn trở lại. Khi đó phong độ chưa chắc trở về mức tốt nhất để cùng Argentina bảo vệ cúp vàng thế giới.

Đông đảo cổ động viên đang ngóng chờ tình hình của Neymar tại tuyển Brazil. Khi World Cup 2026 cận kề ngày khai màn, cũng là lúc Neymar hối hả trong từng thời khắc để được HLV Carlo Ancelotti gọi lên đội tuyển. Siêu sao của xứ Samba đang làm tất cả, từ việc chữa trị chấn thương theo liệu trình tốt nhất và tận dụng từng phút ra sân ở CLB Santos để tỏa sáng.

Sẽ là bi kịch cho Neymar nếu anh không dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Cả đất nước Brazil mong chờ Neymar và ra sức kêu gọi HLV Ancelotti trao cho "tiểu Pele" một cơ hội. Thế nhưng, khả năng Neymar dự World Cup 2026 vẫn mong manh khi phong độ và thể lực của anh chưa ở mức tốt nhất.

Trong 2 tháng tới, chấn thương sẽ là rủi ro thường trực với mọi cầu thủ có cơ hội tham dự World Cup 2026. Họ không thể "giữ chân" để chờ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bởi mùa giải 2025/26 đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, nơi mỗi trận đấu đều mang theo áp lực thành tích, danh hiệu và cả những cuộc chiến sinh tồn.

Từ guồng quay khốc liệt ấy, chỉ một khoảnh khắc va chạm, một cú tiếp đất lỗi nhịp hay một pha quá tải thể lực cũng có thể biến giấc mơ World Cup thành bi kịch dang dở như Rodrygo, Ekitike.

World Cup 2026 chưa khởi tranh, FIFA đã bị tố chơi không đẹp
TPO - Thống đốc bang New Jersey, bà Mikie Sherrill, vừa lên tiếng chỉ trích FIFA vì lãi lớn nhưng buộc bang của bà gánh khoản chi phí gần 50 triệu USD...

-17/04/2026 11:24 AM (GMT+7)
