Chuyện nóng pickleball: Chồng "tăng xông" khi thấy vợ ôm nam VĐV đánh cặp

🔥 Chuyện nóng trên sân pickleball

Pickleball, môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn đang trở thành trào lưu hấp dẫn tại Việt Nam, thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi nhờ luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận và khả năng gắn kết cộng đồng cao. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và lợi ích sức khỏe, pickleball cũng gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt liên quan đến ghen tuông.

Các chuyên gia khuyên, để gia đình không lục đục các cặp đôi khi đánh cặp nên có hành động tế nhị hơn. Ảnh Minh Họa

Một số câu chuyện nhanh chóng lan truyền khi các cặp đôi hiểu nhầm về mối quan hệ giữa người chơi trong các trận đôi. Một số ông chồng hoặc bà vợ cảm thấy bực tức khi thấy nửa kia ôm hoặc quá thân thiện với đồng đội sau trận đấu. Thực tế, đó chỉ là cách ăn mừng chiến thắng hoặc thể hiện sự phối hợp ăn ý trên sân, nhưng đôi khi vẫn gây ra cảm giác bị đe dọa.

Nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của pickleball, môn thể thao này chơi theo cặp, yêu cầu phối hợp chặt chẽ và liên tục giao tiếp. Những cái đập tay, ánh mắt thân thiện hay các buổi tập luyện kéo dài dễ bị hiểu nhầm là sự thân mật quá mức, điều hoàn toàn khác với các môn thể thao cá nhân như chạy bộ hay bơi lội.

Nhiều người chơi chia sẻ rằng việc thường xuyên chơi cùng một đồng đội, hoặc trao đổi chiến thuật qua tin nhắn với bạn chơi khác giới, đôi khi khiến nửa kia cảm thấy nghi ngờ hoặc khó chịu.

Gần đây, một câu chuyện truyền tai nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Anh chồng bực tức thậm chí “bỏ nhà đi” chỉ vì thấy vợ mình ôm một nam vận động viên đánh cặp trong một trận đấu pickleball đôi. Dù biết đó chỉ là cái ôm ăn mừng chiến thắng giữa đồng đội, cũng như tình bạn thân thiết trên sân, nhưng cảm giác ghen tuông và tổn thương của anh chồng là điều dễ hiểu. Chị vợ sau đó đã xin lỗi và sự việc được giải quyết ổn thỏa, nhưng không phải cặp đôi nào cũng may mắn như vậy.

⚡ Pickleball thân thiết nhưng nên có điểm dừng

Tuy vậy, không phải ai cũng để những chuyện ghen tuông làm mờ lý trí. Nhiều cặp đôi đã biến pickleball thành cơ hội gắn kết tình cảm. Một số gia đình chọn cách cùng nhau ra sân, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tăng sự thấu hiểu lẫn nhau. Nhờ sự đồng hành và chia sẻ, pickleball từ “ngòi nổ” tiềm ẩn đã trở thành cầu nối nâng cao tình cảm gia đình.

Các chuyên gia khuyên rằng để tránh những hiểu lầm, giao tiếp cởi mở giữa các thành viên trong gia đình là vô cùng quan trọng. Người chơi nên chủ động chia sẻ lịch trình tập luyện, tránh tiếp xúc quá gần với bạn đánh, giới thiệu bạn chơi với nửa kia, thậm chí mời họ tham gia cùng để tăng sự tin tưởng và giảm nguy cơ hiểu lầm.

Pickleball, với những lợi ích về sức khỏe và tinh thần, không chỉ thu hút đông đảo người chơi mà còn có thể trở thành ngọn lửa sưởi ấm tình cảm gia đình. Những câu chuyện ghen tuông giờ đây có thể chỉ là tiếng cười vui bên lề sân đấu, góp phần làm nên sự sôi động đặc sắc cho trào lưu thể thao đang rất được yêu thích tại Việt Nam.