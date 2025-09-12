Phái đẹp truân chuyên vì pickleball, lén đi chơi riêng bị coi như "ngoại tình"

Pickleball, bộ môn thể thao mới mẻ đang được ưa chuộng, nhiều người chơi đơn thuần coi sân chơi này là nơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nhưng với nhiều chị em phụ nữ tham gia phong trào lại ẩn chứa không ít drama (tranh cãi), hiểu lầm và khó khăn. Câu chuyện có thật của một người chơi pickleball tại TP.HCM, phản ánh nhiều điều "khó nói" của phái đẹp trong hành trình theo đuổi sở thích và rèn luyện sức khỏe.

Đôi khi chơi quá hay giữa một tập thể trung bình, bạn cũng có thể bị cô lập

💔 Tình bạn rạn nứt vì nâng cao trình độ chơi pickleball

Chị HT, một phụ nữ trẻ sống tại TP.HCM, từng là thành viên tích cực của một nhóm mẹ bỉm sữa sinh sống cùng chung cư. Ban đầu, nhóm 6 người cùng đăng ký học pickleball với mục đích chung là giảm cân, rèn luyện sức khỏe, vui chơi thoải mái cùng nhau.

Sau khoảng 2 tháng, khi khả năng kỹ thuật bắt đầu phân hóa, chị HT nổi bật nhờ khả năng nhanh nhạy và chăm chỉ tập luyện. Tuy nhiên, sự tiến bộ này lại khiến các bạn trong nhóm cảm thấy khó chịu và ghen tị. Việc chị đánh nhanh, mạnh, thậm chí “đập bóng” theo phản xạ khiến nhiều người trong nhóm tỏ thái độ hờn dỗi, không vui. Những lần rủ đi đánh cùng, chị Tuyết chỉ biết từ chối, thậm chí phải lén ra sân khác chơi riêng để không gây mâu thuẫn.

"Khi bị phát hiện, họ nhìn tôi như người vừa đi ngoại tình" chị chia sẻ với thái độ vẫn còn ấm ức. Thậm chí có người còn nói rằng: "Giờ lên tay rồi, chắc quên nhóm cũ". Trên thực tế thì chị cũng muốn giao lưu với nhóm có trình độ cao hơn để có thể phát triển kỹ năng cá nhân.

Phụ nữ chơi thể thao cần được tôn trọng, động viên thay vì những lời dị nghị

🚧 Nhiều rào cản không ngờ với phái đẹp khi chơi thể thao

Câu chuyện trên không phải là cá biệt với cộng đồng phụ nữ chơi pickleball hay những môn thể thao phong trào khác. Ngoài áp lực về kỹ thuật và sự ghen tị trong nhóm, phái đẹp còn gặp rất nhiều khó khăn ở ngoài đời thường.

Đầu tiên, đó là gia đình và trách nhiệm bếp núc. Với nhiều chị em, thời gian dành cho thể thao luôn bị giới hạn bởi việc chăm sóc con cái, nội trợ và các công việc gia đình. Việc xin phép chồng hoặc người thân để đi đánh thể thao cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Bên cạnh đó, là quan điểm xã hội. Một số người vẫn còn tư tưởng rằng phụ nữ nên dành thời gian cho gia đình thay vì chơi thể thao.

Rắc rối trong giao tiếp và ứng xử. Việc chơi thể thao cùng nhóm, đôi khi vẫn có những hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc cảm giác không thoải mái giữa các thành viên. Ví dụ, khi một người phát triển kỹ năng nhanh hơn, có thể gặp phải sự xa cách, hoặc việc tham gia chơi riêng biệt cũng đôi khi bị nhìn nhận sai lệch.

🤦‍♀️ Những tình huống éo le khác trong thể thao phong trào phụ nữ

Không chỉ riêng pickleball, nhiều môn thể thao khác như bi-a, cầu lông, bóng bàn… cũng ghi nhận những câu chuyện trớ trêu.

Người chơi nữ bị chê “đánh yếu” hoặc “đánh như không biết gì” vì thời gian tập luyện ít, dẫn đến tâm lý tự ti và xa lánh nhóm.

Xảy ra tranh cãi vì một người nữ nắm vai trò tổ chức nhóm, nhưng bị các thành viên khác ghen ghét hoặc không tôn trọng.

Phụ nữ ra sân chơi thể thao đôi khi gặp phải sự “đánh giá” từ phía người thân hoặc xã hội, ảnh hưởng đến tâm trạng và động lực tập.

💡 Góc nhìn và giải pháp cho phái đẹp yêu thể thao

1. Xây dựng môi trường chơi thể thao lành mạnh, không ganh đua tiêu cực: Các câu lạc bộ, nhóm chơi thể thao nên khuyến khích văn hóa hỗ trợ nâng đỡ nhau về kỹ thuật, tránh gây áp lực và phân chia đối xử.

2. Tăng cường vai trò của các chuyên gia huấn luyện: Đào tạo các huấn luyện viên biết đồng cảm, xây dựng chương trình tập luyện cá nhân phù hợp, giúp mọi người nâng cao trình độ từ từ, tránh tạo khoảng cách quá lớn giữa các thành viên.

3. Hỗ trợ gia đình và xã hội: Thành viên trong gia đình cần hiểu và đồng hành với phụ nữ yêu thể thao để họ có thời gian rèn luyện mà không bị gánh nặng tâm lý.

4. Tuyên truyền thay đổi nhận thức xã hội: Phát động các chiến dịch nâng cao về vai trò của thể thao đối với sức khỏe và tinh thần của phụ nữ, xoá bỏ những định kiến lạc hậu.

5. Khuyến khích chia sẻ câu chuyện: Việc kể lại những khó khăn, mâu thuẫn và cảm xúc thật giúp mọi người đồng cảm, học hỏi và cùng tìm giải pháp.

Pickleball và các môn thể thao phong trào đang trở thành “sân chơi” đáng giá cho phụ nữ hiện đại muốn chăm sóc sức khoẻ, thư giãn và giao lưu xã hội. Nhưng phía sau niềm vui ấy là những thử thách khá “drama” về tâm lý, xã hội và mối quan hệ bạn bè, gia đình. Phụ nữ yêu thể thao cần được thấu hiểu, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện phát triển một cách bền vững.