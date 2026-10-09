Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tự tin đọ sắc cùng dàn Hoa hậu, khoe vẻ đẹp mỹ miều

Cộng đồng bóng chuyền Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm cho Phạm Thị Minh Huệ (hay còn gọi là Phạm Huệ), khi cựu VĐV này có màn thể hiện ấn tượng tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2026.

Phạm Thị Minh Huệ giành danh hiệu Người đẹp thể thao tại Miss Universe Việt Nam 2026.

Tại cuộc thi nhan sắc vừa kết thúc, cô gái quê Hải Phòng xuất sắc giành danh hiệu Người đẹp Thể thao, đồng thời lọt vào top 20 chung cuộc. Danh hiệu này được xem là dấu ấn đặc biệt với Minh Huệ khi cô từng có nhiều năm gắn bó với bóng chuyền và sở hữu nền tảng thể thao nổi bật.

Sinh năm 1999, Minh Huệ bắt đầu làm quen với bóng chuyền từ năm 15 tuổi. Cô từng thuộc biên chế CLB bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin (nay là Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19).

Sau khoảng 3 năm tập luyện, Minh Huệ được trao cơ hội thi đấu tại giải vô địch trẻ quốc gia 2017. Với chiều cao nổi trội, sức bật tốt cùng khả năng dứt điểm mạnh, cô được giới chuyên môn đánh giá là một gương mặt có nhiều triển vọng.

Tuy nhiên, con đường thi đấu chuyên nghiệp của Minh Huệ không kéo dài như kỳ vọng. Một chấn thương nặng trong quá trình tập luyện và thi đấu khiến cô phải sớm nói lời chia tay với sự nghiệp VĐV.

Cựu VĐV bóng chuyền sở hữu chiều cao 1m80 cùng vóc dáng chuẩn mực

Rời xa sân bóng, Minh Huệ tiếp tục theo đuổi những hướng đi mới và dần gây chú ý trong các cuộc thi nhan sắc. Nền tảng thể thao giúp cô duy trì vóc dáng khỏe khoắn, cân đối, cùng số đo 84-66-95 cm.

Việc giành danh hiệu Người đẹp Thể thao tại Miss Universe Việt Nam 2026 vì thế càng có ý nghĩa với Minh Huệ, khi đây là sự ghi nhận cho hình ảnh một người đẹp bước ra từ thể thao.

Trước khi đến với Miss Universe Việt Nam 2026, Minh Huệ cũng từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc và giành được những thành tích nhất định. Hành trình từ sân bóng chuyền đến đấu trường sắc đẹp giúp cô trở thành một trong những gương mặt thể thao nhận được nhiều sự chú ý tại cuộc thi năm nay.

Một số hình ảnh nổi bật của Minh Huệ:

Nhan sắc của cựu VĐV bóng chuyền