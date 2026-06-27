U18 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng kịch tính Indonesia, giật vé chung kết Đông Nam Á

Xuất sắc vượt qua đối thủ duyên nợ U18 Indonesia sau 5 set đấu nghẹt thở, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2026 (Princess Cup 2026).

Cô trò HLV Ngọc Hoa trải qua trận bán kết nghẹt thở

Rượt đuổi nghẹt thở và màn tỏa sáng của thủ quân

Trận bán kết giữa U18 Việt Nam và U18 Indonesia đã cống hiến cho khán giả một kịch bản không thể hấp dẫn hơn vào chiều 27/6 tại Thái Lan. Ngay trong set đấu đầu tiên, đôi bên đã thi đấu giằng co, giành giật nhau từng điểm số cho đến tận mốc 20-20. Ở thời điểm bản lề này, cô trò HLV Ngọc Hoa đã có màn tăng tốc đầy ấn tượng. Sau những pha bóng đầu trận có phần bị "khớp", đội trưởng Ánh Thảo đã kịp thời tìm lại cảm giác bóng, tỏa sáng đúng lúc để giúp U18 Việt Nam giành chiến thắng 25-21.

Tuy nhiên, U18 Indonesia nhanh chóng chứng minh họ không phải là một đối thủ dễ chơi. Với sự xuất sắc của cây chuyền hai và khả năng phòng thủ hàng sau vô cùng bền bỉ, đội tuyển xứ vạn đảo liên tục gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Indonesia tận dụng tốt các cơ hội ở chặng cuối để thắng lại 25-21 trong set 2, quân bình tỷ số trận đấu.

Bản lĩnh lên tiếng đúng lúc

Bước sang set 3, thử thách càng chồng chất với U18 Việt Nam khi những lỗi bước một không cần thiết khiến chúng ta đánh mất thế trận ở giai đoạn giữa set. Đối phương cũng chủ động "chăm sóc" rất kỹ vị trí của đội trưởng Ánh Thảo. Dẫu vậy, các cô gái trẻ Việt Nam đã có màn đáp trả đanh thép ở loạt điểm tăng tốc cuối set, lật ngược thế cờ ngoạn mục để thắng 25-22 trước sự ngỡ ngàng của đội bạn.

Sự kiên cường của Indonesia một lần nữa được thể hiện trong set 4 khi họ kéo trận đấu về vạch xuất phát bằng chiến thắng 25-22. Lúc này, mọi áp lực đổ dồn vào set 5 quyết định. Trong loạt đấu súng cân não này, U18 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vượt trội khi giành chiến thắng cách biệt 15-10, khép lại trận bán kết kịch tính với thắng lợi chung cuộc 3-2.

Các cô gái áo đỏ nhiều khả năng chạm trán U18 nữ Thái Lan ở trận đấu tranh cúp

Chờ đợi trận chung kết lịch sử trên đất Thái

Giật tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng đầy xứng đáng, đối thủ tiếp theo của U18 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U18 Thái Lan và U18 Philippines diễn ra vào lúc 19h, tối 27/6 tại Thái Lan.

Với đẳng cấp được đánh giá cao hơn, U18 nữ Thái Lan nhiều khả năng sẽ giành tấm vé chung kết còn lại trong trận bán kết diễn ra vào lúc 19h00 tối nay ngay trên sân nhà. Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Ngọc Hoa sẽ bước vào trận tranh ngôi vương dự báo sẽ còn nhiều thử thách và hấp dẫn phía trước.