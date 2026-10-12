Nóng bỏng Serie A: AC MIlan và Juventus cùng rơi chiến thắng

AC Milan suýt thua từ thế dẫn trước

HLV Ruben Amorim gần đây nói ông có thể sẽ thay đổi sơ đồ cho hợp nhân sự tại MIlan, và trận này ông nói là làm. Milan xuất phát với sơ đồ 4 hậu vệ nhưng họ khởi đầu tương đối chật vật và bị Sassuolo tổ chức vây bắt khá ngặt, tuy nhiên số cơ hội rõ rệt không nhiều và đội chủ nhà dứt điểm khá tệ.

Modric kiến tạo cho Rabiot mở tỷ số cho Milan, nhưng lợi thế bị xóa bỏ khá nhanh

Nhiều chấn thương khiến trận đấu bị gián đoạn và Milan cũng nhờ đó có điều kiện chấn chỉnh cách đá. Họ bắt đầu tỏ ra nguy hiểm ở nửa sau hiệp 1, Rabiot đánh đầu vọt xà phút 32 và trước khi hết hiệp 1 thủ môn Muric đã phải cản phá liên tiếp các cơ hội của Moreira, Ramos và Pavlovic.

Amorim thay Modric vào sân đầu hiệp 2 và Modric đã giúp tạo ra đột biến trận đấu, phút 63 đường chuyền của anh đã đến được Rabiot trong thế không việt vị và tiền vệ người Pháp tận dụng Muric che góc không tốt để dứt điểm căng mở tỷ số. Milan dù vậy rơi vào thế chống đỡ ngay sau đó, Maignan cứu thua kép ở phút 65 nhưng anh sau đó bị khuất tầm nhìn ở phút 68 khi Odenthal sút qua một rừng chân để gỡ hòa cho chủ nhà.

Sassuolo thậm chí đã suýt thắng ở cuối trận, Thorstvedt ở phút 88 ghi bàn nhưng bị tước bàn thắng do đẩy ngã Ramos và cũng chính cầu thủ này ở phút 90+5 bị Maignan từ chối cơ hội ở cú đá cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số trận đấu: Sassuolo 1-1 AC Milan. Ghi bàn (kiến tạo): - Sassuolo: Odenthal 68' - AC Milan: Rabiot 63' (Modric) Đội hình xuất phát: Sassuolo: Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. AC Milan: Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos.

Con trai nhà Maldini thăng hoa, Juventus chật vật ở Caglỉari

AC Milan bị cầm hòa là cơ hội cho Juventus vượt lên khi họ làm khách tại đảo Sardinia. Nhưng Cagliari tổ chức đội hình rất chặt chẽ và để mặc cho Juventus cầm bóng nhiều, khiến "Bà đầm già" không tạo được nhiều cơ hội thực sự đáng kể, ngoài một tình huống bóng đập người Nico Gonzalez rồi đi chệch cột dọc ở phút 15.

Daniel Maldini sút tung lưới Juventus trong ngày đón sinh nhật tuổi 25

Trong khi đó Cagliari có cơ hội và thậm chí đã vượt lên dẫn trước, phút 20 Conceicao để mất bóng ở giữa sân vào chân Daniel Maldini, và một pha phối hợp 3 người đã dẫn tới cú đá của Maldini bị cản phá, nhưng con trai của Paolo Maldini có thêm cơ hội dứt điểm nữa để mang về bàn thắng ngay trong ngày sinh nhật tuổi 25. Cagliari suýt nữa có bàn thứ 2 trong hiệp 1 nhưng cú sút xa trái phá của Harry Winks bị đẩy vọt xà bởi Vicario.

HLV Spalletti tung Zhegrova vào sân trong hiệp 2 và các cơ hội của Juventus trong 30 phút sau đó gần như đều do tuyển thủ Kosovo này tạo ra. 2 lần thủ môn Caprile phải đẩy ra cú đá trái phá của cầu thủ này ở các phút 52 & 64, xen giữa đó là một cú sút xa dã đi chệch cột dọc phút 61.

Nhưng bàn gỡ hòa của Juventus lại đến từ một người khác, phút 81 Alajbegovic tạt vào từ cánh trái và Kolo Muani đã đè mặt Obert để đánh đầu san bằng 1-1. 4 phút sau suýt nữa Kolo Muani đã có cú đúp từ kịch bản tương tự, lần này Alajbegovic tạt vào cho anh ở vị trí còn gần khung thành hơn nhưng Kolo Muani lại vô-lê dội xà ngang.

Tới phút 88 Kolo Muani lại mừng hụt khi pha tung người móc bóng của anh bị Caprile cản phá. Hòa 1-1, Juventus bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên AC Milan, và cả hai đội này đều bị đè đầu cưỡi cổ bởi chính Cagliari ở vị trí thứ 4.