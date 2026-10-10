Bóng chuyền nữ Thái Lan nhận thưởng gần 50 tỷ đồng, dàn hot girl giải quốc gia VN gây xôn xao

🤑 💵 Bóng chuyền nữ Thái Lan nhận gần 50 tỷ đồng tiền thưởng

Năm 2026 ghi dấu nhiều thành công của bóng chuyền nữ Thái Lan, từ những kết quả nổi bật ở đấu trường quốc tế đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2028. Đi cùng các thành tích ấy là những khoản tiền thưởng và hỗ trợ lên tới hàng chục triệu baht.

Bóng chuyền nữ Thái Lan nhận thưởng cao sau một năm thành công

Tính theo các khoản được công bố, tổng tiền thưởng và hỗ trợ dành cho bóng chuyền nữ Thái Lan trong năm 2026 lên tới khoảng 63,9 triệu baht, tương đương 49,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tại VNL 2026, đội tuyển nữ Thái Lan nhận tổng cộng 9,2 triệu baht, tương đương khoảng 7,08 tỷ đồng, Trong đó, đội nhận 4 triệu baht thưởng thắng trận và 5 triệu baht sau khi hoàn thành mục tiêu duy trì suất dự VNL 2027. Ở SEA V Cup 2026, bóng chuyền nữ Thái Lan nhận khoảng 1,54 triệu baht, tương đương 1,19 tỷ đồng, gồm tiền thưởng cho hai chức vô địch và khoản thưởng đặc biệt từ địa phương.

Đáng chú ý, thành tích vô địch châu Á 2026 cùng việc giành vé dự Olympic 2028 mang về cho đội tuyển tổng cộng 14,76 triệu baht, tương đương khoảng 11,37 tỷ đồng. Tại ASIAD 2026, tấm HCĐ giúp đội tuyển nữ Thái Lan nhận thêm 8,4 triệu baht, tương đương khoảng 6,47 tỷ đồng cùng nhiều khoản thưởng khác.

⛔ 🥺 Như Quỳnh và nhiều VĐV vắng mặt đáng tiếc ở giải quốc gia

Trong khi bóng chuyền nữ Thái Lan gây chú ý với khoản thưởng lớn, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam cũng đang hướng sự quan tâm tới vòng 2 giải vô địch quốc gia các CLB 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 25/10 tại Vĩnh Long.

Chủ công Nguyệt Anh giải nghệ, chuyển sang công tác huấn luyện và phân tích

Theo lịch thi đấu được công bố, 8 đội nữ sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn hai lượt, với cuộc đua vào top 4 hứa hẹn quyết liệt. Tuy nhiên, lực lượng các đội cũng có những biến động đáng chú ý.

Đáng tiếc nhất là trường hợp chủ công Vi Thị Như Quỳnh của đội nữ Hà Nội. Theo thông tin về danh sách đăng ký sơ bộ, cô nhiều khả năng không góp mặt ở vòng 2. Như Quỳnh là tuyển thủ quốc gia năm 2026 nhưng từng gặp vấn đề sức khỏe, không thể tham dự giải vô địch châu Á và ASIAD 20.

Một gương mặt đáng chú ý khác vắng mặt là phụ công Phạm Thị Hiền của Binh chủng Thông tin. Do chưa đạt trạng thái sức khỏe tốt nhất, cô được ban huấn luyện cho nghỉ thi đấu ở vòng 2.

Trong khi đó, Phạm Thị Nguyệt Anh đã chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện và phân tích dữ liệu tại Binh chủng Thông tin. Sự vắng mặt của cựu chủ công tuyển Việt Nam cũng để lại nhiều tiếc nuối với người hâm mộ.

🔄 💪 Kiều Trinh, Tú Linh tái xuất, người hâm mộ háo hức

Bên cạnh những trường hợp đáng tiếc vắng mặt, vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 còn được chờ đợi bởi sự trở lại của các gương mặt nổi bật.

Đối chuyền Kiều Trinh trở lại sau chấn thương

Hoàng Thị Kiều Trinh là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, đối chuyền của Binh chủng Thông tin đã được đăng ký dự vòng 2. Nếu trở lại đúng phong độ, cô sẽ là sự bổ sung quan trọng cho sức tấn công của đội bóng quân đội.

Trần Tú Linh cũng mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ Hóa chất Đức Giang. Sau hơn một năm điều trị chấn thương, chủ công này đã trở lại danh sách đăng ký thi đấu. Sự góp mặt của Tú Linh được kỳ vọng giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công, qua đó tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Với những biến động về lực lượng, vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Người hâm mộ không chỉ chờ đợi cuộc đua top 4 mà còn mong được chứng kiến màn tái xuất của những ngôi sao sau thời gian dài vắng bóng.