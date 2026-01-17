Đình Bắc tiết lộ “mật lệnh” của thầy Kim, vào sân giúp U23 Việt Nam vượt ải UAE

⚽ “Bị gỡ hòa 2 lần, toàn đội phải giữ cái đầu lạnh”

Được tung vào sân từ ghế dự bị, Đình Bắc trở thành nhân tố thay đổi hoàn toàn cục diện trận tứ kết U23 châu Á 2026. Làm đúng chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik, tiền đạo của CLB Công an Hà Nội vừa kiến tạo cho Lê Phát lập công, vừa trực tiếp ghi bàn bằng cú đánh đầu ngược đẳng cấp, góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE 3-2 để giành vé vào bán kết.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 UAE.

Trận tứ kết với U23 UAE đúng nghĩa là màn rượt đuổi nghẹt thở. U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cũng hai lần bị đối thủ gỡ hòa, đẩy tinh thần toàn đội vào thử thách cực đại. Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc cho biết chính trong thời điểm khó khăn nhất, các cầu thủ đã phải liên tục nhắc nhở nhau giữ sự tỉnh táo.

“Khi đội bị gỡ hòa 2 lần liên tiếp, tôi nhắc anh em phải bình tĩnh, kiểm soát tâm lý, kiểm soát thế trận và tiếp tục duy trì sức ép”, Đình Bắc nói. Theo tiền đạo sinh năm 2004, niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi U23 Việt Nam ghi bàn quyết định và bảo vệ được thành quả đến những phút cuối.

Tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam chia sẻ trong phòng họp báo: “Khi bàn thắng thứ ba đến, chúng tôi rất vui mừng nhưng phải nhắc nhau không được để bị gỡ hòa nữa. Và toàn đội đã làm được. Ai cũng rất hạnh phúc”.

🧠 “Mật lệnh” của thầy Kim trước khi vào sân

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đấu này chính là những chỉ đạo rất cụ thể của HLV Kim Sang Sik dành cho Đình Bắc trước khi tiền đạo này được tung vào sân. Theo chia sẻ của cầu thủ mang áo số 7, ban huấn luyện đã sớm nhận ra sự thay đổi trong cách phòng ngự của U23 UAE.

“Trước khi tôi vào sân, HLV Kim dặn rằng đội bạn lùi sâu, nên mình phải cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn ở phần sân đối phương để gây sức ép”, Đình Bắc tiết lộ. Không cần quá nhiều thời gian để thích nghi, Đình Bắc ngay lập tức triển khai đúng ý đồ chiến thuật của HLV trưởng, liên tục di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục giúp U23 Việt Nam ghi dấu ấn lịch sử ở U23 châu Á 2026.

🏆 Cầu thủ hay nhất trận, biểu tượng cho tinh thần U23 Việt Nam

Dấu ấn đầu tiên của Đình Bắc đến từ pha thoát xuống biên đầy tốc độ trước khi tung đường căng ngang chuẩn xác để Lê Phát dứt điểm tung lưới U23 UAE, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Nhắc đến người đồng đội trẻ, Đình Bắc không giấu được sự vui mừng: “Xin chúc mừng Lê Phát với bàn thắng này. Cậu ấy xứng đáng có bàn thắng và tôi hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn ở trận tới”.

Không dừng lại ở vai trò “người mở khóa”, Đình Bắc còn trực tiếp ghi dấu ấn bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình. Từ một tình huống tạt bóng bên cánh, tiền đạo sinh năm 2004 thực hiện cú đánh đầu ngược ngoạn mục, khiến thủ môn U23 UAE chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Màn trình diễn ấn tượng trong vai trò dự bị chiến lược giúp Đình Bắc được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, bản lĩnh và khả năng tạo đột biến của tiền đạo gốc Nghệ An trong thời khắc quyết định.

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026, mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng và khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả của HLV Kim Sang Sik.

❤️ “Chiến thắng này dành tặng người hâm mộ”

Khép lại buổi trả lời phỏng vấn, Đình Bắc gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam. “Cảm ơn ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần và anh em cầu thủ đã mang chiến thắng về để vào bán kết. Chiến thắng này xin dành tặng cho người hâm mộ”, Đình Bắc nói.

Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội cho biết U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng trở lại với guồng quay chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở vòng bán kết: “Chúng tôi sẽ về khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi. Ngày mai toàn đội họp để phân tích trận đấu hôm nay, xem mình làm được gì tốt, chưa tốt trước khi ra sân tập, chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết”.