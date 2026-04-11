Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Arsenal cần thêm mấy điểm để vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal HLV Mikel Arteta

Arsenal vẫn đang đi đúng hướng trong cuộc đua đến thành công mùa này, bất chấp hai cú vấp liên tiếp ở League Cup và FA Cup.

   

Quyền tự quyết trong tay Arsenal

Trong bốn tuần kể từ chiến thắng 2-0 trước Everton ở trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đã giành vé vào tứ kết Champions League, thậm chí còn thắng 1-0 trận lượt đi trên sân khách trước Sporting Lisbon. Tuy nhiên, xen kẽ những tín hiệu tích cực là các cú sảy chân đáng tiếc. “Pháo thủ” để thua Man City ở chung kết League Cup, trước khi bị Southampton loại khỏi FA Cup, qua đó chấm dứt tham vọng “ăn 4” và chỉ còn cơ hội giành cú đúp danh hiệu.

Arsenal thắng cả 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh

Dù vậy, Arsenal vẫn được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Trước đợt tập trung ĐTQG gần nhất, đội bóng thành London có những chiến thắng nhọc nhằn trước Brighton và Everton, trong khi Man City liên tiếp bị cầm hòa bởi các đối thủ đang vật lộn trụ hạng như Nottingham Forest và West Ham.

Hiện tại, đoàn quân của Mikel Arteta đang tạo ra khoảng cách 9 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng. Dẫu vậy, Man City vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu và sẽ tiếp đón chính Arsenal tại Etihad vào ngày 19/4, cuộc đối đầu từng được xem là “chung kết” của Ngoại hạng Anh mùa này.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh hiện tại

Trận thua thuyết phục ở chung kết League Cup có thể đã giáng một đòn tâm lý không nhỏ lên Arsenal trước màn đại chiến vào ngày 19/4, trong khi việc bị loại khỏi Champions League lại có thể giúp Man City tập trung tối đa cho cuộc đua quốc nội.

Dẫu vậy, quyền tự quyết lúc này không còn nằm trong tay đội chủ sân Etihad. Để lội ngược dòng, Man City gần như buộc phải toàn thắng trong 8 trận còn lại của mùa giải.

Arsenal cần bao nhiêu điểm để vô địch Ngoại hạng Anh?

Tổng số điểm tối đa mà Man City có thể đạt được lúc này là 85. Điều đó đồng nghĩa Arsenal cần thêm 16 điểm trong tổng số 21 điểm tối đa còn lại để chính thức đăng quang, tương đương 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 trận cuối mùa.

Nếu Arsenal toàn thắng toàn bộ các trận còn lại, bao gồm cả việc đánh bại Man City ngay tại Etihad vào ngày 19/4, “Pháo thủ” thậm chí có thể lên ngôi sớm với một trận hòa trên sân của West Ham vào ngày 9/5.

Ngay cả trong trường hợp Man City thắng tất cả các trận còn lại nhưng để thua Arsenal, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn sẽ kém “Pháo thủ” 12 điểm sau trận gặp Brentford ngày 9/5, khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Nếu Man City đánh rơi điểm trong bất kỳ trận nào trước đó, gặp Chelsea, Burnley hoặc Everton, trong khi Arsenal tiếp tục duy trì mạch thắng, cuộc đua vô địch có thể được định đoạt sớm hơn nữa.

Theo lịch thi đấu, Arsenal sẽ tiếp đón Fulham trên sân Emirates vào ngày 2/5, còn Man City làm khách trên sân của Everton.

Đáng chú ý, Man City cần thua ít nhất hai trận, bao gồm thất bại trước chính Arsenal, thì “Pháo thủ” mới có thể chính thức đăng quang sớm ngay trong tháng 4 này.

Tâm lý đóng vai trò then chốt

Hiếm có mùa giải nào mà cuộc cạnh tranh vô địch Ngoại hạng Anh lại giàu cảm xúc đến vậy. Tính cạnh tranh được nâng cao khiến số trận thắng đậm giảm mạnh, đồng nghĩa phần lớn các trận đấu đều diễn ra sít sao đến phút cuối. Điều đó kéo theo những “cú lắc” liên tục về mặt tâm lý: Arsenal lúc bản lĩnh, lúc lại chệch choạc; Man City có lúc bứt lên rồi lại bị kéo lại.

Trận thắng&nbsp;Sporting Lisbon giúp Arsenal lấy lại sự tự tin

Đó là lý do vì sao Arteta yêu cầu các học trò không để cảm xúc chi phối, mà thay vào đó phải coi đây là điều cần chinh phục. Trong khi đó, Pep Guardiola không phải đối mặt với cùng mức độ hoài nghi. Man City vẫn mang trong mình “DNA nhà vô địch” sau giai đoạn thống trị với 4 chức vô địch liên tiếp và 7 danh hiệu trong 8 mùa gần nhất. Chính điều đó cũng ảnh hưởng tới tâm lý Arsenal, luôn tồn tại nỗi lo rằng Man City có thể tạo ra một chuỗi thắng hủy diệt quen thuộc.

Vì thế, “tâm trạng”, hay đúng hơn là “trạng thái tinh thần và sự hưng phấn”, có thể trở thành yếu tố quyết định. Nghe có vẻ phi lý trong kỷ nguyên mà chiến thuật, dữ liệu và khoa học thể thao đạt tới đỉnh cao, nhưng cả Pep Guardiola lẫn Arteta đều thừa nhận tầm quan trọng của yếu tố tâm lý.

Những yếu tố cốt lõi như chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng hay hệ thống chiến thuật chiếm tới hơn 90% thành công. Nhưng chính 1% về tâm lý có thể tạo ra khác biệt quyết định, đặc biệt trong những cuộc đua sít sao như thế này.

Một trạng thái tinh thần tích cực có thể khuếch đại mọi yếu tố khác, nhất là khi các đội bắt đầu mệt mỏi về thể lực sau mùa giải dày đặc.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/04/2026 12:10 PM (GMT+7)
