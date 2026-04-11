Trực tiếp bóng đá Nam Định - HAGL: Sẽ là một màn hủy diệt? (V-League)

V-League | 18h, 11/4 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 HAGL (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs HAGL HAGL Điểm Nguyên Mạnh Hồng Duy Tuấn Dương Văn Tới Văn Vĩ Arnaud Rene Caio Cesar Văn Vũ Akolo Văn Kiên Xuân Son Điểm Trung Kiên Quang Kiệt Jairo Rodrigues Anh Tài Du Học Thanh Nhân Thanh Sơn Hoàng Minh Vĩnh Nguyên Marciel Conceicao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định HAGL Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Dương, Văn Tới, Văn Vĩ, Arnaud Rene, Caio Cesar, Văn Vũ, Akolo, Văn Kiên, Xuân Son Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo Rodrigues, Anh Tài, Du Học, Thanh Nhân, Thanh Sơn, Hoàng Minh, Vĩnh Nguyên, Marciel, Conceicao

Nam Định đã toàn thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ đã leo lên thứ 7 trên BXH V-League sau chuỗi phong độ khá thảm trước đó. Cơ hội vô địch gần như không còn nhưng Nam Định vẫn đang hướng đến thứ hạng cao khi về đích, cũng như giữ phong độ tốt cho mặt trận Cúp quốc gia.

HAGL trong khi đó đang "đổ đèo": 4 trận gần nhất không thắng trong đó thua tới 3. Họ chỉ còn hơn vị trí xuống hạng có 3 điểm và mặc dù đội bóng này có tiếng là nhiều lần né được khu vực nguy hiểm trong quá khứ, đang có cảm giác giờ sẽ là mùa giải họ không thoát khỏi tấm vé xuống hạng Nhất.

HAGL đã cầm hòa 2-2 trên sân nhà trước Nam Định ở lượt đi, nhưng nhìn chung thành tích đối đầu của hai đội đang nhỉnh hẳn về phía Nam Định với 5 trận liên tiếp họ không thua (thắng 2). Khi được đá tại Thiên Trường, Nam Định đã hủy diệt HAGL 3-0 vào năm 2023 và 6-1 vào năm 2025.

