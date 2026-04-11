"Quỷ lùn" Romario bị bồ kém 35 tuổi "đá" vì cặp kè bạn thân của người tình

Romario bị cho là đã phản bội người tình kém 35 tuổi Tiffany khi có quan hệ tình cảm với bạn thân của cô sinh viên ngành nha khoa này. Người bạn của Tiffany có tên Barbara Cavalcanti. Đứng trước cú sốc lớn đó, Tiffany nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ, bỏ theo dõi cả Romario lẫn Barbara trên mạng xã hội và xóa hết bình luận của ông trên các bài đăng của mình.

Cuộc tình đổ vỡ sau khi nhà vô địch World Cup 1994 bị phát hiện có mặt tại Fernando de Noronha, một trong những điểm du lịch lớn nhất Brazil cùng Barbara. Một số người hâm mộ cho biết đã nhìn thấy 2 người nắm tay nhau, càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của họ.

Barbara mặc váy đen và đứng cạnh Romario

Chỉ vài ngày trước đó Tiffany vẫn còn bên cạnh Romario, thậm chí tham gia cổ vũ một trận bóng đá giao hữu cùng huyền thoại người Brazil tại Rio de Janeiro.

Tình hình thay đổi khi cô nhận ra mình không được tham gia chuyến đi Fernando de Noronha, sau đó phát hiện bạn thân của mình lại có mặt ở đó. Trước đó, Tiffany và Barbara từng cùng du lịch với huyền thoại sinh năm 1966 ở giai đoạn đầu mối quan hệ, với việc 3 người họ từng chụp ảnh chung và đăng tải trên mạng xã hội.

Romario và Tiffany đã đường ai nấy đi

Chỉ một tuần sau, Romario lại bị phát hiện có mặt tại một nhà hàng steakhouse ở Rio de Janeiro cùng một người phụ nữ khác, dù không có cử chỉ thân mật công khai.

Trước đó nữa, Romario từng có lần tái hợp ngắn ngủi với người cũ Bruna Machado khi cùng tham dự một sự kiện vào tháng 11 năm ngoái.

Người hâm mộ không còn lạ gì với việc Romario có nhiều người yêu kém nhiều tuổi. Trước khi yêu Tiffany, huyền thoại 60 tuổi cặp kè với Marcelle Ceolin (kém 25 tuổi) hay Alicya Gomes (kém 37 tuổi).

Romario là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới cuối thập niên 1980 và 1990. Ông nổi tiếng với khả năng dứt điểm, chọn vị trí và bản năng săn bàn sát thủ.

Thành tựu lớn nhất của ông đến vào năm 1994, khi "Quỷ lùn" góp công lớn giúp Brazil vô địch World Cup và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.