Rực lửa Tây Ban Nha đấu Argentina: Yamal phung phí, Messi thở phào

Tây Ban Nha nhập cuộc trận đấu khá hứng khởi. Ngay phút thứ 5, họ đã có được cơ hội ngon ăn. Olmo tạo ra pha chuyền bóng một chạm tinh tế, trong khi Yamal thoát xuống và cố gắng dứt điểm ở góc hẹp. Lisandro Martinez cố gắng truy cản và suýt phản lưới, nhưng thủ môn Emiliano Martinez vẫn kịp thời giải nguy.

Tình huống bỏ lỡ của Yamal

Chỉ 1 phút sau, Argentina đáp trả. Alvarez chọc khe rất thuận lợi để Messi có thời cơ đối mặt thủ môn. Nhưng Simon nhận thấy tình huống đó từ sớm nên kịp thời lao lên để truy cản.

Tây Ban Nha duy trì thế trận trên cơ khi dồn ép nghẹt thở Argentina. Nhưng may mắn lại đứng về phía Messi và các đồng đội trong hiệp một.

Phút 39, Tây Ban Nha ban bật như chốn không người ngay trước vòng cấm của Argentina. Oyarzabal là người bắt vô lê cuối cùng, nhưng bóng lại bay tới đúng vị trí mà thủ môn Emiliano Martinez chọn sẵn.

4 phút sau, Cucurella bất ngờ tung ra cú đá từ xa táo bạo. Anh đưa bóng đi sệt và bay chệch khung thành đối phương trong gang tấc.