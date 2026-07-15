Vang dội Lường Đức Thiện thắng siêu sao bi-a Đài Loan, giành chức vô địch lịch sử

Chiều ngày 15/7, người hâm mộ bi-a Việt Nam hướng sự chú ý vào trận chung kết pool 9 bi nam giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Đại diện chủ nhà Lường Đức Thiện đối đầu với Wu Kun Lin.

Lường Đức Thiện

Được xem là thế hệ kế cận sau anh em nhà Ko (Ko Pin Yi, Ko Ping Chung), Wu Kun Lin nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tài năng xuất chúng của bi-a pool Đài Loan (Trung Quốc) cũng như thế giới. Tay cơ sinh năm 1995 thường xuyên đứng trên bục nhận thưởng ở những giải quốc tế lớn mà mình tham gia cũng như lọt vào top đầu trên bảng xếp hạng thế giới.

Bước vào trận đấu, hai cơ thủ cho thấy đẳng cấp rất cao khi thi nhau “dọn bàn” đưa tỉ số cân bằng 2-2. Biết mình biết ta, Lường Đức Thiện chủ động tạo thế trận chặt chẽ, liên tiếp thử thách Wu Kun Lin bằng các tình huống thủ bi rất khó. Tuy nhiên, Wu Kun Lin với 2 cú đánh có phần may mắn đã phá giải được thế trận, vượt lên dẫn trước 4-2.

Đáp trả lại, Lường Đức Thiện cũng tận dụng rất tốt các cơ hội của mình, thắng liền 4 ván để dẫn ngược lại 6-4 trước khi Wu Kun Lin cân bằng tỉ số 6-6. Trong thế trận căng thẳng, Lường Đức Thiện mới là người chắt chiu tốt hơn để tiếp tục vượt lên, thắng chung cuộc 11-7.

Kết quả này giúp Lường Đức Thiện lên ngôi vô địch, nhận cúp cùng số tiền thưởng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Hơn hết, đây là chức vô địch đầu tiên của pool bi-a Việt Nam tại đấu trường châu lục, giải đấu quy tụ những cơ thủ hàng đầu thế giới tranh tài.

Lường Đức Thiện thắng siêu sao bi-a thế giới Ko Ping Chung, tranh chức vô địch châu Á hơn 1 tỷ đồng

Ở lượt trận bán kết pool 9 bi nam giải vô địch châu Á 2026 diễn ra chiều ngày 15/7, Lường Đức Thiện đối đầu Ko Ping Chung. Siêu sao lừng danh người Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những tay cơ pool mạnh nhất thế giới hiện nay. Ko Ping Chung sở hữu bảng thành tích đồ sộ, từng nhiều lần vô địch thế giới cũng như giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới. Anh cũng chính là nhà đương kim vô địch pool 10 bi tại giải châu Á này.

Mở màn trận đấu, Ko Ping Chung có pha “dọn bàn” đẳng cấp để vượt lên dẫn trước 1-0. Bị đánh giá thấp hơn, Lường Đức Thiện thi đấu cực hay để thắng liên tiếp 4 ván, dẫn ngược lại 4-1. Lối chơi thận trọng, chặt chẽ của Lường Đức Thiện giúp anh tạo nên thế trận áp đảo trước nhà vô địch thế giới.

Đại diện của Việt Nam lần lượt dẫn trước 6-2, 9-3 trước khi kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 10-4. Chiến thắng với tỉ số đầy bất ngờ trước siêu sao Ko Ping Chung, Lường Đức Thiện ghi tên mình vào trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Đối thủ của anh sẽ là Wu Ku Lin. Nhà vô địch giải sẽ nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Lường Đức Thiện có huy chương bi-a châu Á

Sáng ngày 15/7, Lường Đức Thiện bước vào trận đấu tứ kết trong khuôn khổ nội dung pool 9 bi nam giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Đối thủ của anh là Alexis Ferrer.

Lường Đức Thiện vào bán kết, so tài siêu sao Ko Ping Chung

Cơ thủ người Philippines được xem là gương mặt tài năng mới của làng bi-a pool thế giới với nhiều thành tích nổi bật, trong đó có chức vô địch Universal CPBA 99 Open 2025 và Billiard 9 Ball Championship 2026.

Lường Đức Thiện khởi đầu cực tốt với 3 ván thắng liên tiếp để sớm vượt lên dẫn trước 4-1. Tuy nhiên lúc này, đại diện của Việt Nam mắc sai lầm với 2 lần đánh hụt bi mục tiêu cuối cùng. Tận dụng cơ hội, Alexis Ferrer thắng liên tiếp 6 ván để dẫn ngược lại 7-4.

Một lần nữa ở giải đấu này, Lường Đức Thiện cho thấy bản lĩnh thép ở những thời điểm áp lực nhất. Cơ thủ sinh năm 1992 xử lý bình tĩnh ở từng đường cơ, tấn công lẫn phòng thủ hợp lý để đưa Alexis Ferrer vào thế khó. Đức Thiện thắng liền 6 ván, qua đó thắng chung cuộc 10-7 để ghi tên mình vào bán kết.

Kết quả này của Lường Đức Thiện giúp chủ nhà Việt Nam chắc chắn có huy chương tại giải châu Á năm nay. Lượt trận bán kết và chung kết cũng sẽ diễn ra trong ngày 15/7 để tìm ra nhà vô địch của giải.

Ở bán kết diễn ra lúc 13h, Lường Đức Thiện sẽ so tài Ko Ping Chung, siêu sao lừng danh từng vô địch thế giới lẫn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới và cũng là đương kim vô địch pool 10 bi châu Á 2026.