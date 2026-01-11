Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Đỉnh cao tứ kết CAN Cup 2025: Osimhen rực rỡ, đoạt vé bán kết

Sự kiện: CAN Cup 2025

Hai bàn thắng của cặp tiền đạo Nigeria đã mang về chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Algeria, giúp “Đại bàng xanh” giành quyền vào bán kết Cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup 2025) và sẽ chạm trán Morocco.

Nigeria dễ dàng đoạt vé

Nigeria nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đặt thế trận. Ademola Lookman liên tục tạo sóng gió với những pha đi bóng và dứt điểm nguy hiểm, trong khi Victor Osimhen luôn sẵn sàng tận dụng cơ hội.

Đỉnh cao tứ kết CAN Cup 2025: Osimhen rực rỡ, đoạt vé bán kết - 1

Osimhen (số 9) tỏa sáng rực rỡ

Đội bóng của HLV Eric Chelle kiểm soát hoàn toàn hiệp một, không cho Algeria tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào. Calvin Bassey thậm chí suýt mở tỷ số, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị phá ngay trên vạch vôi, khép lại 45 phút đầu với ưu thế rõ rệt thuộc về Nigeria.

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc nhanh chóng được phá vỡ. Osimhen ghi bàn thắng thứ 35 trong màu áo đội tuyển quốc gia khi đánh đầu chính xác từ đường chuyền chuẩn mực của Bruno Onyemaechi, đưa Nigeria vươn lên dẫn trước.

Chỉ ít phút sau, “Đại bàng xanh” nhân đôi cách biệt nhờ công của Akor Adams, người dứt điểm gọn gàng sau pha kiến tạo của Osimhen.

Bàn thắng này giúp Nigeria kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu. Algeria tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, không tạo được cú sút trúng đích nào trong hiệp hai. Ngược lại, Nigeria tận dụng hiệu quả các cơ hội để khép lại trận đấu một cách nhẹ nhàng.

Chiến thắng 2-0 đưa Nigeria tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu CAN Cup thứ tư, với thử thách tiếp theo là Morocco ở vòng bán kết.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/01/2026 04:00 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: CAN Cup 2025
Xem thêm
Tin liên quan
CAN Cup 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN