Đỉnh cao tứ kết CAN Cup 2025: Osimhen rực rỡ, đoạt vé bán kết

Nigeria dễ dàng đoạt vé

Nigeria nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đặt thế trận. Ademola Lookman liên tục tạo sóng gió với những pha đi bóng và dứt điểm nguy hiểm, trong khi Victor Osimhen luôn sẵn sàng tận dụng cơ hội.

Osimhen (số 9) tỏa sáng rực rỡ

Đội bóng của HLV Eric Chelle kiểm soát hoàn toàn hiệp một, không cho Algeria tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào. Calvin Bassey thậm chí suýt mở tỷ số, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị phá ngay trên vạch vôi, khép lại 45 phút đầu với ưu thế rõ rệt thuộc về Nigeria.

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc nhanh chóng được phá vỡ. Osimhen ghi bàn thắng thứ 35 trong màu áo đội tuyển quốc gia khi đánh đầu chính xác từ đường chuyền chuẩn mực của Bruno Onyemaechi, đưa Nigeria vươn lên dẫn trước.

Chỉ ít phút sau, “Đại bàng xanh” nhân đôi cách biệt nhờ công của Akor Adams, người dứt điểm gọn gàng sau pha kiến tạo của Osimhen.

Bàn thắng này giúp Nigeria kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu. Algeria tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, không tạo được cú sút trúng đích nào trong hiệp hai. Ngược lại, Nigeria tận dụng hiệu quả các cơ hội để khép lại trận đấu một cách nhẹ nhàng.

Chiến thắng 2-0 đưa Nigeria tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu CAN Cup thứ tư, với thử thách tiếp theo là Morocco ở vòng bán kết.