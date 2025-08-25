Chân dài bóng chuyền giúp Thái Lan thăng hạng thế giới, từng mỉa mai Bích Tuyền

🎯 Pimpichaya thi đấu tỏa sáng, chuyền hai Thái Lan ghi điểm ấn tượng

Tại lượt trận thứ 2 của bảng A giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 kết thúc vào tối ngày 24/8, đội tuyển nữ chủ nhà Thái Lan tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển lần lượt với các tỉ số 25-18, 25-20 và 25-22.

Pimpichaya Kokram là người ghi nhiều điểm nhất cho Thái Lan

Dù Thụy Điển cũng được đánh cao bởi sức mạnh cùng chiều cao nổi bật, các cô gái Thái Lan đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Không chỉ có rất nhiều bài tấn công đa dạng, hàng thủ của đội chủ nhà còn chơi cực hay với những pha cứu thua ngoạn mục.

Theo thống kê, đối chuyền Pimpichaya Kokram là người ghi nhiều điểm nhất cho Thái Lan với 23 điểm, trong đó có 20 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 2 điểm phát bóng. Phụ công cao 1m86 Thatdao Nuekjang cũng có một ngày thi đấu tốt với 11 điểm. Chủ công Chatchu-on ghi cho mình 10 điểm và Sasipapron có 9 điểm. Đặc biệt, chuyền hai Pornpun cũng ghi được 4 điểm.

Chuyền hai Pornpun cũng ghi được 4 điểm

Bên kia chiến tuyến, ngôi sao tấn công lừng danh cao 1m96 Isabelle Haak là người ghi nhiều điểm nhất trận với 25 điểm còn đội trưởng Anna Haak có 10 điểm. Tuy nhiên, các vị trí còn lại của Thụy Điển đều thi đấu khá mờ nhạt.

🔝 Thái Lan tiếp tục thăng hạng thế giới

Chiến thắng thuyết phục trước đội bóng mạnh Thụy Điển giúp Thái Lan được cộng thêm đến 11,52 điểm, qua đó tăng 2 bậc lên hạng 18 thế giới với tổng 174,44 điểm. Như vậy chỉ sau 2 lượt trận, Thái Lan đã tăng 4 bậc. Trước đó ở lượt trận ra quân, đội bóng này cũng đã thắng 3-1 trước Ai Cập.

Thái Lan thăng lên hạng 18 thế giới

Thụy Điển bị trừ 11,52 điểm và hiện đang xếp hạng 27 thế giới. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 22 thế giới với tổng 155,78 điểm.

🤬 Đối chuyền Pimpichaya từng mỉa mai Bích Tuyền ra sao?

Ngôi sao số 1 của Thái Lan trong chiến thắng trước Thụy Điển Pimpichaya Kokram là cái tên không hề xa lạ với các fan bóng chuyền Việt Nam, thậm chí cô còn là tâm điểm khiến cộng đồng bóng chuyền Việt Nam phẫn nộ.

Đối chuyền cao 1m80 từng khiến các fan bóng chuyền Việt Nam phẫn nộ

Cụ thể sau chặng 1 SEA V-League 2025 hồi đầu tháng 8 vừa qua, đối chuyền cao 1m80 này đã xảy ra màn khẩu chiến với các fan bóng chuyền Việt Nam. Câu chuyện xuất phát từ một tình huống cứu thua của Pimpichaya Kokram trong lượt trận quyết định chức vô địch giữa Việt Nam và Thái Lan. Mặc dù camera quay được bóng đã chạm sàn, Pimpichaya Kokram lại ra hiệu là chưa và trọng tài cũng cho điểm Thái Lan.

Điều này đã khiến các fan Việt Nam bức xúc và vào trang cá nhân của cô để bình luận, chỉ trích đối chuyền của Thái lan đã “chơi ăn gian”. Đáp trả lại, Pimpichaya đã bình luận đầy hàm ý: "Tôi là một phụ nữ thực thụ".

Bình luận của tay đập Thái Lan nhắm đến Nguyễn Thị Bích Tuyền, ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam từng gây ra nhiều tranh cãi về giới tính.