5 chân dài "công thủ toàn diện", nhan sắc đỉnh cao ở giải bóng chuyền thế giới

Trong bài tổng hợp clip mới nhất của Volleyballworld về giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đang diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9, họ đã chọn ra 5 nữ cầu thủ xuất sắc ở các vị trí khác nhau, gồm phụ công, chủ công, chuyền hai và đối chuyền. Những gương mặt này được đánh giá là có kỹ năng toàn diện, công thủ cân bằng, tạo nên bộ khung gần như hoàn hảo cho bất cứ đội bóng nào sở hữu họ.

Mina Popovic (Serbia): Phụ công

Với chiều cao 1m87, Mina sở hữu khả năng bật cao chắn lưới và tấn công cực kỳ chính xác cùng kỹ thuật đánh nhanh. Cô là một mắt xích quan trọng trong hàng phòng ngự lẫn tấn công của Serbia, từng giành huy chương vàng và đồng giải vô địch châu Âu.

Jovana Stevanovic (Serbia): Phụ công

Cao 1m93, Jovana nổi bật với thể hình cân đối, kỹ thuật phòng thủ chắn lưới và sức bật ấn tượng. Kinh nghiệm thi đấu tại giải vô địch Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và hiện chơi cho Olympiacos (Hy Lạp) giúp cô luôn giữ được phong độ ổn định.

Paola Egonu (Ý): Đối chuyền

Biểu tượng tấn công của bóng chuyền nữ thế giới với chiều cao 1m93, Egonu nổi bật với tốc độ, sức mạnh và sự chuẩn xác tuyệt đối trong từng pha bật nhảy đập bóng. Cô từng lập kỷ lục ghi 45 điểm tại World Championship và giành nhiều danh hiệu lớn như MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) Nations League và vô địch Olympic Paris 2024 cùng tuyển Ý.

Lauren Carlini (Mỹ): Chuyền hai

Linh hồn dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Mỹ, Carlini có kỹ thuật chuyền mượt mà và chính xác, bên cạnh đó cô sở hữu khả năng bật nhảy phòng ngự xuất sắc. Cô từng nhận giải Sullivan Award và huy chương bạc Olympic, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các tay đập tỏa sáng.

Gabi (Gabriela Guimaraes, Brazil) – Chủ công

Ngôi sao sáng của tuyển Brazil với chiều cao 1m85, Gabi là chân công thủ toàn diện với khả năng bật cao công thủ linh hoạt và đa dạng các pha tấn công. Cô là một phần không thể thiếu giúp Brazil duy trì vị thế nằm trong top các đội hàng đầu thế giới.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đang diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của 32 đội tuyển hàng đầu thế giới, trong đó có những tên tuổi và những chiến binh đầy tài năng kể trên. Việc sở hữu những vận động viên toàn diện như vậy giúp đội bóng không chỉ có sức mạnh tấn công mà còn vững chắc trong phòng thủ - điều kiện tiên quyết để chinh phục những đỉnh cao mới của bóng chuyền nữ thế giới.