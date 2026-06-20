"Chân dài" bóng chuyền châu Á gây sốt giải thế giới, Trung Quốc đè bẹp Pháp 3-0

Loạt trận ngày 19/6 tại Giải bóng chuyền nữ Nations League (VNL) đã chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các đại diện châu Á. Tâm điểm đổ dồn vào màn trình diễn rực lửa của chủ công trẻ Zhuang Yushan, giúp đội tuyển Trung Quốc hủy diệt Pháp, nối dài mạch thắng đầy ấn tượng.

Yushan đang có phong độ tuyệt vời

Vũ điệu hủy diệt của "quái kiệt" Zhuang Yushan trước tuyển Pháp

Bước vào trận đấu với tuyển Pháp, đội tuyển Trung Quốc đã khẳng định đẳng cấp vượt trội bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 với các tỷ số cách biệt: 25-18, 25-17 và 25-19.

Ngôi sao gây sốt nhất trên sân không ai khác chính là Zhuang Yushan. Dù chưa phải là số 1 thế giới, nhưng chủ công sinh năm 2003 này đang chơi với phong độ của một siêu sao thượng hạng tại VNL năm nay:

Gánh vác hàng công: Một mình Zhuang Yushan đã dội một "cơn mưa điểm số" vào phần sân của Pháp, liên tục xé toang hàng chắn đối phương bằng những pha đập bóng sấm sét ở biên. Mạch 5 trận thắng liên tiếp: Thắng lợi này giúp Trung Quốc xây chắc vị trí ở nhóm đầu.

Nhật Bản thắng 6 trận bất bại liên tiếp

Niềm vui của bóng chuyền châu Á được nhân đôi trong ngày 19/6 khi đội tuyển Nhật Bản cũng có chiến thắng "thắng trắng" 3-0 trước CH Séc.

Nhật Bản toàn thắng sau 6 trận ở VNL 2026

Bản lĩnh nghẹt thở: Dù CH Séc chơi đầy nỗ lực, các cô gái xứ sở mặt trời mọc đã thể hiện bản lĩnh cực kỳ kiên cường ở những điểm số quyết định, đặc biệt là chiến thắng kịch tính 27-25 ở set đấu thứ 3 để khép lại trận đấu.

Trận thắng này chính thức nâng chuỗi thành tích của Nhật Bản lên 6 trận toàn thắng tuyệt đối từ đầu mùa giải.

Các thông tin đáng chú ý trong ngày đấu 19/6

Emilia Weske rực sáng, Đức "đè bẹp" Bỉ 3-0: Đối chuyền Emilia Weske sắm vai đầu tàu ghi 13 điểm, giúp đội tuyển Đức giành chiến thắng áp đảo 3-0, nhảy vọt lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng tổng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Pauline Martin cô độc trên đỉnh: Dù tuyển Bỉ để thua trắng trước Đức, ngôi sao Pauline Martin vẫn thể hiện hiệu suất đáng sợ khi ghi tới 16 điểm, tiếp tục độc chiếm ngôi vị số 1 danh sách Ghi điểm nhiều nhất giải đấu (144 điểm).

Serbia cắt đứt chuỗi 5 trận khủng hoảng: Sau chuỗi ngày dài chìm trong thất vọng, các cô gái Serbia đã tìm lại vị thế bằng chiến thắng vùi dập 3-0 trước CH Dominica.

Canada hạ gục Bulgaria 3-1 trong trận đấu kịch tính nhất ngày: Đối chuyền Kiera Van Ryk rực sáng giúp Canada vượt qua sự bám đuổi dai dẳng của Bulgaria (set 4 kết thúc với tỷ số căng thẳng 28-26).