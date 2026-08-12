Cựu sao MU Pogba bị Monaco chấm dứt hợp đồng: Sang MLS hay giải nghệ?

Pogba sắp bị Monaco chấm dứt hợp đồng

Theo tờ L'Equipe (Pháp), Monaco đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Pogba sau khi anh dính chấn thương đùi trái hôm 11/8. Tiền vệ người Pháp đã gục xuống trong đau đớn dữ dội khi tham gia một trận đấu nhỏ trong buổi tập tại St George’s Park.

Pogba đã có 6 lần ra sân cho Monaco kể từ khi gia nhập CLB vào tháng 6/2025

Chấn thương mới nhất này chỉ xác nhận quyết định mà Monaco đã đưa ra từ vài tuần trước. Đội bóng Công quốc đã thông báo với Pogba về ý định chấm dứt hợp đồng có thời hạn 2 năm, đồng thời cho phép anh tự do tìm kiếm CLB mới. Hai bên giờ đây sẽ tìm cách đạt thỏa thuận tài chính về khoản tiền đền bù hợp đồng, trong bối cảnh Pogba được cho là nhận mức lương dưới 44.000 bảng/tuần.

Nỗ lực trở lại đầy thất vọng

Pogba chỉ trở lại thi đấu vào tháng 3/2025 sau khi án cấm vì doping được giảm án theo kháng cáo. Anh gia nhập Monaco với hy vọng hồi sinh sự nghiệp sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Juventus.

Tuy nhiên, màn trở lại của Pogba liên tục bị cản trở bởi những vấn đề về thể trạng. Monaco xem giai đoạn tiền mùa giải là thời điểm quan trọng để đánh giá tình trạng thể lực của anh, nhưng Pogba chỉ thi đấu 45 phút trong chiến thắng 5-2 trước Saint Priest hôm 18/7. Sau đó, chấn thương đầu gối phải khiến anh vắng mặt ở 4 trận đấu trước khi dính chấn thương đùi mới nhất. Pogba mới trở lại tập luyện đầy đủ cùng toàn đội vào ngày 7/8, với hy vọng hoàn tất quá trình tái xuất.

Dự án thất bại

Ban lãnh đạo Monaco đã xử lý tình hình một cách khéo léo do Pogba nhận được sự tôn trọng đáng kể tại CLB, nhưng sự thất vọng là điều có thể thấy rõ. Tổng giám đốc Thiago Scuro đã thẳng thắn đề cập đến tình hình trong một cuộc họp báo gần đây, xác nhận khả năng Pogba ra đi.

Scuro nói: “Sự thật là dự án (với Pogba) đã không diễn ra tốt đẹp ở mùa giải trước. Khi bắt đầu, những kỳ vọng của chúng tôi rất khác. Liệu cậu ấy có khả năng ra đi? Có, tất nhiên”.

Trước đó, Pogba từng bày tỏ sự nhẹ nhõm lớn khi ký hợp đồng, nói với tờ Daily Mail (Anh): “Chúng tôi đã trải qua địa ngục. Một khoảng thời gian tăm tối. Nhưng đây là cơ hội thứ hai của tôi, tôi phải tận dụng nó”. Đáng tiếc, cơ hội thứ hai đó giờ đây dường như đã kết thúc.

Tương lai nào cho Pogba?

Pogba được chụp MRI hôm 11/8 để xác định chính xác mức độ chấn thương đùi. Một khi việc chia tay Monaco chính thức được hoàn tất, anh sẽ đứng trước một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Pogba được cho là đã được giới thiệu tới một số CLB tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa rõ liệu anh sẽ nỗ lực tìm kiếm một đội bóng mới hay quyết định giải nghệ.