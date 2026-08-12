Đội hình hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh: MU góp 2 sao, Haaland vô đối

Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu giàu có và trả lương cao nhất thế giới. Với hàng loạt ngôi sao nhận mức đãi ngộ lên tới hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần, việc xây dựng một đội hình 11 cầu thủ hưởng lương cao nhất không hề dễ dàng.

Đội hình NHA hưởng lương cao nhất mùa 2026/27

Đội hình được sắp xếp theo sơ đồ 4-3-3, trong đó mỗi cầu thủ đều từng thi đấu ít nhất một vài trận ở vị trí được lựa chọn trong những mùa giải gần đây. Đáng chú ý, những cái tên như Omar Marmoush, Kai Havertz, Phil Foden hay Alexander Isak đều không thể góp mặt dù cùng nhận mức lương vào khoảng 300.000 bảng/tuần.

🧤 Hàng thủ đắt giá với Donnarumma, Van Dijk

Trong khung gỗ, Gianluigi Donnarumma là thủ môn hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với 265.000 bảng/tuần. Man City chiêu mộ thủ thành người Italia với giá 25 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Mức lương của Donnarumma cao hơn Alisson tới 115.000 bảng/tuần.

Donnarumma cùng Van Dijk góp mặt trong hàng thủ hưởng lương cao nhất NH

Với một thủ môn được xem là xuất sắc nhất thế giới và đang khoác áo một trong những CLB giàu nhất hành tinh, mức đãi ngộ này không phải vấn đề quá lớn đối với "The Citizens".

Ở vị trí hậu vệ phải, Dominik Szoboszlai được bố trí trái sở trường. Tiền vệ người Hungary đã có 8 lần chơi hậu vệ phải cho Liverpool mùa trước. Sở hữu chân phải mạnh mẽ, Szoboszlai vẫn có thể đáp ứng tương đối tốt vai trò này. Anh nhận 250.000 bảng/tuần.

Reece James có thể là lựa chọn tự nhiên hơn cho vị trí này, nhưng mức lương 200.000 bảng/tuần của hậu vệ Chelsea lại không đủ để góp mặt trong đội hình đặc biệt này.

Cặp trung vệ là William Saliba và Virgil van Dijk. Saliba nhận 250.000 bảng/tuần, thuộc nhóm những cầu thủ có mức lương thấp nhất đội hình. Cầu thủ 25 tuổi hiện là người hưởng lương cao thứ tư tại Arsenal và đóng vai trò quan trọng trong thành công gần đây của "Pháo thủ".

Trong khi đó, Van Dijk nhận 350.000 bảng/tuần và là cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại NHA. Trung vệ người Hà Lan duy trì vị thế một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm, từng giành nhiều giải thưởng cá nhân và về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2019.

Ở cánh trái, Josko Gvardiol nhận 250.000 bảng/tuần. Dù sở trường là trung vệ, Pep Guardiola đã chuyển cầu thủ Croatia sang đá hậu vệ trái sau khi anh gia nhập Man City năm 2023. Gvardiol thường xuyên thi đấu ở vị trí này cho đến khi bị gãy chân ở mùa giải trước.

⚙️ Tuyến giữa quy tụ Fernandes, Grealish

Ryan Gravenberch đảm nhiệm một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ với mức lương 280.000 bảng/tuần. Tiền vệ người Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong mùa giải Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25, khi khỏa lấp khoảng trống Fabinho để lại.

Fernandes và Grealish đều nhận mức lương 300.000 bảng/tuần

Dù phong độ Liverpool đã sa sút kể từ sau chức vô địch, Gravenberch vẫn là nhân tố quan trọng của đội bóng từng hai lần lên ngôi tại NHA.

Đá bên cạnh Gravenberch là Bruno Fernandes, người nhận 300.000 bảng/tuần. Đội trưởng Man Utd thường chơi ở vị trí số 10 nhưng cũng có kinh nghiệm thi đấu tại trung tâm hàng tiền vệ.

Trong đội hình này, Fernandes được kỳ vọng tham gia xây dựng các đợt tấn công và có nhiều pha chạm bóng hơn. Mùa trước, anh đã phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải NHA với 21 đường chuyền thành bàn.

Vị trí tiền vệ công thuộc về Jack Grealish, người cũng nhận 300.000 bảng/tuần. Đây là một trong những trường hợp khó lý giải nhất trong đội hình bởi mức lương rất cao so với vai trò hiện tại.

Grealish từng đạt thành công cùng Man City, đặc biệt trong mùa giải đội bóng giành cú ăn ba. Tuy nhiên, anh sau đó được cho Everton mượn và mùa giải bị gián đoạn bởi những chấn thương. Có thể chơi ở cả tuyến giữa lẫn hàng công, Grealish sẽ hy vọng trở lại đội hình Man City mùa tới.

⚡ Haaland lĩnh xướng hàng công

Bukayo Saka mở đầu cho bộ ba tấn công với mức lương 300.000 bảng/tuần. Trưởng thành từ học viện Arsenal, Saka rất được yêu mến tại Emirates nhưng mùa trước không thể hiện tốt nhất.

Haaland dẫn đầu hàng công với mức lương cao nhất

Cầu thủ người Anh chỉ ghi 11 bàn cho Arsenal trên mọi đấu trường, thành tích thấp nhất kể từ mùa 2020/21. Tuy nhiên, màn trình diễn tốt ở cuối World Cup trước Pháp cùng chức vô địch Ngoại hạng Anh có thể giúp Saka lấy lại sự tự tin và phong độ.

Ở cánh đối diện là Marcus Rashford, cũng nhận 300.000 bảng/tuần. Rashford đang có dấu hiệu hồi sinh sau những giai đoạn khó khăn tại MU.

Anh trải qua một mùa giải cho mượn khá ổn tại Barcelona nhưng không được đội bóng Tây Ban Nha giữ lại. Dù vậy, quãng thời gian này giúp Rashford trở lại đội tuyển Anh vào mùa hè và đóng góp 2 bàn thắng hoặc kiến tạo sau 6 lần ra sân.

Tương lai của Rashford vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh sẽ là bản hợp đồng đáng cân nhắc nếu mức lương được kiểm soát.

Trên cùng là Erling Haaland, cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với 525.000 bảng/tuần. Kể từ khi gia nhập Man City năm 2022, tiền đạo người Na Uy liên tục ghi bàn và đã có 112 bàn sau 132 trận tại NHA.

Nếu tiếp tục ở lại "The Citizens" đến hết hợp đồng, Haaland có cơ hội phá thêm nhiều kỷ lục. Sẽ không bất ngờ nếu chân sút người Na Uy tiếp tục bổ sung thêm những danh hiệu vào bộ sưu tập của mình.

Như vậy, tổng mức lương của đội hình 11 cầu thủ trên lên tới 3,37 triệu bảng/tuần. Đây là con số khổng lồ, nhưng đổi lại là một đội hình sở hữu những ngôi sao hàng đầu và hoàn toàn có thể được xem là một trong những tập thể mạnh nhất thế giới.