Ronaldo chính thức xác nhận kết hôn với Georgina, đám cưới được tổ chức bí mật

Thông tin xác nhận đến từ chính cặp đôi, thông qua dòng trạng thái đơn giản mà tinh tế, được Ronaldo đăng tải trên mạng xã hội. Bức ảnh cho thấy hai bàn tay trái của CR7 và Georgina đeo nhẫn cưới và đặt lên nhau. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ viết đơn giản: "C❤️G".

Bài đăng lập tức thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đã có hàng chục triệu lượt "thả tim" cho Ronaldo và Georgina.

Ronaldo xác nhận kết hôn với Georgina

Theo tờ A Bola, đám cưới của Ronaldo được tổ chức bí mật. Buổi lễ diễn ra ở Cascais, thị trấn nghỉ dưỡng ven biển cách thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha khoảng 32 km hướng về phía Tây. Cả 5 người con của họ đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc bố và mẹ thành hôn.

Vào cuối tuần trước, các fan xôn xao thông tin Ronaldo tổ chức đám cưới gần Nhà thờ Funchal. nơi "chôn rau cắt rốn" của CR7. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị "việt vị" khi đó là đám cưới của những người khác.

Ronaldo và Georgina đã bên nhau từ năm 2016. Họ gặp nhau khi cầu thủ người Bồ Đào Nha còn thi đấu cho Real Madrid và Georgina bận làm việc tại một cửa hàng thời trang ở thủ đô Tây Ban Nha.

Họ đã tuyên bố đính hôn cách đây một năm. Siêu sao sinh năm 1985 kết hôn trước khi Al Nassr bắt đầu mùa giải mới 2026/27 chỉ 4 ngày.

Ronaldo đã ghi gần 1000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu cho Sporting Lisbon, MU, Real Madrid, Juventus, Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh đã giành gần như mọi danh hiệu trong đời cầu thủ. World Cup là danh hiệu mà có lẽ Ronaldo đau đáu nhất trong sự nghiệp.