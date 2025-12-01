Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Đối thủ của U22 Việt Nam gây sốc khi đưa đến SEA Games 33 dàn cầu thủ 'hạng hai'

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - U22 Malaysia sẽ tham dự SEA Games 33 với đội hình rất trẻ và thiếu kinh nghiệm, với chỉ 6 cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất.

Đối thủ của U22 Việt Nam gây sốc khi đưa đến SEA Games 33 dàn cầu thủ &#39;hạng hai&#39; - 1

Có vẻ như sau cú sốc chịu án phạt từ FIFA vì gian lận nhập tịch, bóng đá Malaysia quyết định làm lại và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Trong danh sách tham dự SEA Games 33, HLV U22 Malaysia, Nafuzi Zain đã mang tới Thái Lan dàn cầu thủ còn rất trẻ và phần lớn đang chơi ở A1 Semi-Pro League, giải hạng hai của hệ thống bóng đá Malaysia.

CLB Johor Darul Takzim II đóng góp nhiều nhất với 9 cầu thủ, còn Selangor II đứng thứ hai với 7 cầu thủ trong đội hình Harimau Muda. Còn lại, chỉ có 6 cầu thủ đang thi đấu cho các đội bóng thuộc giải đấu hàng đầu Malaysia Super League, bao gồm đội trưởng Muhammad Ubaidullah Shamsul thuộc biên chế Terengganu FC.

Điều rắc rối là số ít cầu thủ có kinh nghiệm đỉnh cao này có khả năng bỏ lỡ một số trận của SEA Games 33. "Mặc dù các cầu thủ đang tập luyện cùng đội U22 Malaysia nhưng khi các trận đấu của Malaysia Super League diễn ra, họ sẽ trở về nếu CLB yêu cầu. Do đó, chúng tôi có thể không có sự phục vụ của một số cầu thủ cho trận mở màn gặp Lào ngày 7/12", HLV Nafuzi Zain cho biết.

Nếu điều này xảy ra sẽ là mất mát lớn cho U22 Malaysia. Họ sẽ mất đội trưởng Ubaidullah Shamsul, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất với 21 lần khoác áo đội U22. Sự vắng mặt của Alif Izwan cũng là một thảm họa, bởi tiền vệ tấn công 21 tuổi này là nguồn cung bàn thắng quan trọng, với 6 pha lập công sau 16 lần ra sân cho đội U22.

Là trụ cột của U22 Malaysia, nhưng Haziq Kutty Abba cũng là nhân tố không thể thiếu của Penang FC, đội sẽ có trận đấu quan trọng gặp Selangor FC. Vì vậy Haziq Kutty sẽ phải rời đội và để lại lỗ hổng trong đội hình của HLV Nafuzi Zain.

Với những cầu thủ hạng hai và thiếu kinh nghiệm thực chiến trong tay, HLV Nafuzi Zain hứa hẹn với rất nhiều thách thức trong trận mở màn bảng B. Nếu muốn tiến xa, Harimau Muda buộc phải đánh bại Lào, tạo đà cho trận "chung kết" của bảng đấu gặp U22 Việt Nam vào ngày 11/12.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, lịch thi đấu U22 Việt Nam
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, lịch thi đấu U22 Việt Nam

Bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 18/12/2025 tại Thái Lan với 10 đội tranh tài ở 3 bảng đấu. 3 đội bóng dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 16:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN