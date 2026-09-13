Cao thủ Trung Quốc xuất thân Thiếu Lâm Tự vượt cựu vô địch Mỹ, lên hạng 2 UFC

Bước tiến mới nhất của Tống Á Đông (Song Yadong) là thành quả của chiến thắng ngày 29/8 trước Umar Nurmagomedov. Võ sĩ Trung Quốc đánh bại đối thủ người Nga bằng đòn knock out kỹ thuật (TKO).

Hiện UFC có hai hệ thống xếp hạng. Bên cạnh bảng xếp hạng truyền thống do hội đồng chuyên môn đánh giá, giải đấu còn có Meta UFC Rankings, được tính toán tự động dựa trên dữ liệu thi đấu.

Sau khi Tống Á Đông (Song Yadong) đánh bại Umar Nurmagomedov, thứ hạng của anh trên cả hai bảng đều có bước tiến đáng kể. Anh hiện đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng truyền thống ở hạng Bantamweight, đồng thời đứng thứ hai trên Meta UFC Rankings, qua đó trở thành một trong những võ sĩ nam hàng đầu lịch sử MMA Trung Quốc.

Bảng xếp hạng Meta UFC Rankings, Tống Á Đông (Song Yadong) xếp thứ 2 ở hạng Bantamweight

Trước trận đấu với Umar Nurmagomedov, Song Yadong xếp ở hạng 6 của UFC trong khi Umar Nurmagomedov đứng thứ 3. Tuy nhiên theo bảng xếp hạng mới nhất của Meta UFC Rankings hay bảng xếp hạng truyền thống thì Tống Á Đông đều xếp trên Umar Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng truyền thống của UFC hạng Bantamweight, trong khi ở bảng xếp hạng của Meta, Nurmagomedov đang xếp thứ 5.

Một điểm đáng chú ý là sau khi Meta UFC Rankings được cập nhật, thứ hạng của Tống Á Đông đã vươn lên vị trí thứ hai ở hạng Bantamweight, vượt qua cựu vô địch UFC người Mỹ, “Sugar” Sean O’Malley.

Tống Á Đông đánh bại Umar Nurmagomedov hôm 29/8 ở sự kiện UFC Fight Night

Hiện tại, Tống Á Đông đang trong giai đoạn điều chỉnh và nghỉ ngơi. Việc anh có cơ hội tranh đai vô địch trong tương lai hay không còn phụ thuộc nhiều vào trận đấu ngày 24/10, khi đương kim vô địch Petr Yan đối đầu cựu vô địch Merab Dvalishvili.

Nếu Petr Yan giành chiến thắng, nhiều khả năng anh sẽ lựa chọn tái đấu với O’Malley. Trong khi đó, nếu Merab giành chiến thắng, căn cứ vào những phát biểu của anh trước trận, rất có thể Tống Á Đông sẽ được lựa chọn làm đối thủ trong trận bảo vệ đai tiếp theo.

Việc Tống Á Đông vượt qua O’Malley trên Meta UFC Rankings cho thấy, bất kể chiếc đai vô địch cuối cùng thuộc về ai, khả năng anh có cơ hội tranh đai trong tương lai đang ngày càng tăng.

Đáng chú ý, trong trận đấu với Umar, khán giả đã chứng kiến sự tiến bộ toàn diện về kỹ thuật của Tống Á Đông. Khi đối mặt với một võ sĩ vật mạnh, anh không chỉ biết phân bổ thể lực hợp lý mà còn thể hiện sự kiên nhẫn và thông minh khi bị đối thủ khống chế. Tống Á Đông chủ động tìm kiếm thời điểm thích hợp để thoát khỏi thế bất lợi, qua đó không để đối phương có cơ hội thuận lợi thực hiện các đòn khóa kết thúc.

Với thực lực ngày càng được nâng cao, Tống Á Đông được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn hấp dẫn hơn trong trận đấu tiếp theo. Người hâm mộ Trung Quốc cũng hy vọng anh sẽ sớm có cơ hội tranh đai vô địch hạng Bantamweight ở UFC.

Tống Á Đông từng học võ thuật Thiếu Lâm

Tống Á Đông sinh ngày 2/12/1997 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Năm 9 tuổi, anh đến Thiếu Lâm học võ và tập luyện khắc nghiệt trước khi chuyển sang MMA. Năm 2012, anh ký hợp đồng với CLB võ thuật K-1 Thiên Tân và thi đấu tại nhiều giải MMA. Tháng 11/2017, anh chính thức gia nhập UFC. Khi mới 15 tuổi, vì chưa đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp, Tống Á Đông từng sử dụng giấy tờ giả để được thi đấu.

Trong trận ra mắt UFC tại Thượng Hải, anh đánh bại Bharat Khandare bằng submission và nhận thưởng 50.000 USD. Năm 2018, anh tiếp tục đánh bại Felipe Arantes và nhận thêm 50.000 USD. Năm 2019, Tống Á Đông trở thành nam võ sĩ Trung Quốc đầu tiên lọt top 15 UFC. Năm 2020, anh đánh bại Marlon Vera. Anh hiện thi đấu với biệt danh “The Monkey King”.

Trong khi đó, Umar từng có chuỗi 18 trận thắng liên tiếp. Thành tích của anh tại UFC là 8 thắng, 1 thua. Trận thua duy nhất đến vào tháng 1/2025, khi anh thất bại bằng tính điểm trước Merab, người khi đó đang giữ đai vô địch hạng gà. Umar cũng là em họ của huyền thoại UFC, nhà vô địch bất bại Khabib Nurmagomedov.