Mỹ nhân bóng chuyền phơi bày điều tế nhị, tố siêu sao Neymar "gạ gẫm" khiếm nhã

Truyền thông quốc tế và người hâm mộ thể thao được một phen xôn xao khi Key Alves, nữ vận động viên bóng chuyền kiêm người mẫu đình đám người Brazil công khai tiết lộ một bí mật hậu trường nhạy cảm liên quan đến siêu sao bóng đá đồng hương Neymar. Theo lời người đẹp, cựu tiền đạo của Barcelona và PSG đã chủ động đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã dành cho cả cô lẫn người chị em sinh đôi của mình.

Key Alves là nữ vận động viên bóng chuyền Brazil nổi tiếng với lượng người theo dõi khổng lồ

Lời đề nghị gây sốc từ siêu sao bóng đá

Key Alves tiết lộ rằng chân sút huyền thoại của đội tuyển Brazil đã tiếp cận và thẳng thắn đặt vấn đề về một mối quan hệ nhạy cảm chung với cả hai chị em nhà Alves. Trả lời phỏng vấn với tờ nhật báo thể thao Marca, Key Alves thuật lại nguyên văn câu hỏi đầy táo bạo của Neymar: "Bạn biết anh ấy đã nói gì không? Anh ấy hỏi liệu có thể có quan hệ thân mật với cả hai chúng tôi hay không".

Trước lời mời gọi bất ngờ và có phần khiếm nhã từ cầu thủ danh tiếng, Key Alves cho biết cô đã lập tức đưa ra câu trả lời dứt khoát. Nữ vận động viên đã lịch sự từ chối lời đề nghị của Neymar và thẳng thắn nhận định: "Anh ấy đã hoàn toàn hiểu sai về chúng tôi". Hành động vạch rõ ranh giới này của hai chị em đã nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Cô và người chị em song sinh đều rất xinh đẹp, nổi tiếng

Sức hút lớn của mỹ nhân bóng chuyền sở hữu lượng theo dõi "khủng"

Không chỉ được biết đến nhờ câu chuyện hậu trường với Neymar, Key từ lâu đã là một cái tên có sức ảnh hưởng rất lớn trên không gian mạng quốc tế. Dù vẫn đang thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp tại các giải đấu trong nước ở Brazil, cô hiện là nữ vận động viên bóng chuyền sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất thế giới trên các nền tảng mạng xã hội.

Trang Instagram cá nhân của cô chạm mốc ấn tượng với 13,5 triệu người theo dõi, đi kèm với đó là 2 triệu lượt follow trên TikTok và khoảng 100.000 người theo dõi trên nền tảng X (Twitter). Con số này giúp cô vượt qua nhiều tên tuổi đình đám khác trong làng bóng chuyền như Kayla Simmons để độc chiếm ngôi vị số một về độ phủ sóng truyền thông.

Neymar không lên tiếng sau những phát biểu của người đẹp bóng chuyền

Bước chuyển mình sang ngành công nghiệp giải trí và người mẫu

Nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt thu hút, Key Alves đã lọt vào mắt xanh của nhiều tạp chí lớn. Mới đây, cô đã hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ khi chính thức gia nhập đội ngũ người mẫu của tạp chí phái mạnh danh tiếng. Chia sẻ về cột mốc này, người đẹp không giấu nổi sự tự hào: "Đối với một người xuất thân từ quê hương tôi, việc làm việc với tạp chí phái mạnh từng là một mục tiêu rất xa vời... Nhưng đó luôn là công việc mơ ước nên tôi đã nỗ lực hết mình để biến nó thành hiện thực".

Bên cạnh công việc vận động viên và người mẫu ảnh, Key Alves cũng rất thành công khi lấn sân sang các nền tảng trả phí. Cô từng tiết lộ với tờ Globo Esporte rằng công việc sáng tạo nội dung số mang lại nguồn thu nhập khổng lồ, gấp khoảng 50 lần so với mức lương cô nhận được từ việc thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp. Sự độc lập về tài chính và định hướng phát triển hình ảnh cá nhân rõ ràng chính là lý do cô không ngần ngại từ chối những lời mời gọi từ các ngôi sao lớn.

Hiện tại, trước những tuyên bố mang tính bùng nổ của Key Alves, phía siêu sao bóng đá Neymar vẫn chọn giải pháp giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Câu chuyện hiện vẫn là đề tài tâm điểm, được bàn tán sôi nổi của người hâm mộ trên khắp các diễn đàn thể thao và giải trí quốc tế.