Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Qatar: "Hủy diệt" 49 phút (ASIAD)

Dù gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sớm làm chủ thế trận để tạo ra cách biệt mênh mông trong set đấu đầu tiên. Trong khi đó, Qatar không chỉ yếu khâu đỡ bước một mà còn phối hợp đơn điệu. Đại diện Đông Nam Á nhanh chóng khép lại set một với tỷ số cách biệt 25-3.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tỏ ra quá mạnh so với các cô gái Qatar

Sang set hai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút các trụ cột như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Anh và Kim Thoa ra sân nhằm giữ sức cho các trận tiếp theo. Qatar chơi khởi sắc hơn trong những điểm số đầu tiên của set hai. Dẫu vậy, các tài năng trẻ như Quỳnh Hương, Trà My và Ánh Thảo vẫn biết cách tỏa sáng để giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-8.

Đến set ba, các cô gái Việt Nam vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận để tạo ra cách biệt lớn và không cho đối thủ có nhiều cơ hội triển khai lối chơi. Phụ công Lê Thanh Thúy là người ghi điểm ấn định tỷ số 25-9 cho đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sau pha phối hợp nhanh.

Tài năng trẻ Quỳnh Hương tiếp tục có màn trình diễn nổi bật

Trận đấu nhanh chóng khép lại chỉ sau 49 phút. Chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có được khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước những thử thách tiếp theo tại ASIAD 2026. Ở lượt trận thứ hai, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán Hồng Kông (Trung Quốc) vào lúc 14h ngày 17/9.