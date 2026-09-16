Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Ông lớn chật vật, phút 89 mới yên tâm (ASIAD)

Chủ nhà U23 Nhật Bản có một số ít cầu thủ đang đá ở J-League 1, số còn lại là đá ở J-League 2 hoặc là cầu thủ đại học. Dẫu vậy họ vẫn tỏ ra vượt trội trước U23 Hồng Kông (TQ) và đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1.

U23 Nhật Bản phải mãi tới cuối mỗi hiệp mới có bàn thắng sau khi bỏ lỡ rất nhiều

Dù vậy các chân sút Nhật Bản bỏ lỡ rất nhiều, từ đệm cận thành cho tới sút xa. Họ vẫn chưa chọc thủng lưới được đối phương sau hơn nửa giờ thi đấu và thậm chí được phen giật mình khi U23 Hồng Kông suýt ghi bàn từ một quả phạt góc.

Nhưng tới phút 39, hộ công Ishii đã giật gót đưa đồng đội băng xuống trước khi chính anh đón quả trả bóng ra để mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. Bàn thắng khiến tâm lý thi đấu của U23 Nhật Bản thoải mái hơn, trong hiệp 2 họ tiếp tục ép sân và tiếp tục tạo ra cơ hội.

Mặc dù vậy cách biệt 1 bàn vẫn chưa an toàn và trong nửa sau trận đấu số pha bỏ lỡ của chủ nhà cũng nhiều chẳng kém hiệp 1, trong đó có tình huống đánh đầu đập xà ngang. Mãi tới phút 89 người Nhật mới an tâm khi dự bị Nagano có bàn thắng từ một quả phạt góc,

Tỷ số trận đấu: U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hồng Kông (TQ).

Ghi bàn: Ishii 39', Nagano 89'

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Pisano, Ishii, Kihiro, Michiwaki, Mori, Nagano, Okabe, Senagi, Shosuke, Yasuda, Yuto.

U23 Hồng Kông (TQ): Poon Sheung-Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk-Pan, Ng Yu-Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Michael Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu.