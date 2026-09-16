Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Ông lớn chật vật, phút 89 mới yên tâm (ASIAD)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Milan vs Benfica
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Sunderland vs AZ
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AZ - AZ AZ
-
Sturm Graz vs Rennes
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Bayer 04 Leverkusen vs Celje
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Celje - CEL Celje
-
Anderlecht vs Olympique Lyonnais
Logo Anderlecht - AND Anderlecht
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Racing de Santander
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Crystal Palace vs Lech Poznań
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Celtic vs Ferencváros
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Juventus vs NEC
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo NEC - NEC NEC
-
Beşiktaş vs Olympique Marseille
Logo Beşiktaş - BJK Beşiktaş
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Real Sociedad vs Bournemouth
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Ông lớn chật vật, phút 89 mới yên tâm (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 Đội tuyển Nhật Bản

(Bảng A, môn bóng đá nam ASIAD) Dù mạnh hơn hẳn nhưng U23 Nhật Bản lại thể hiện sự chật vật trong tận dụng cơ hội.

     

Chủ nhà U23 Nhật Bản có một số ít cầu thủ đang đá ở J-League 1, số còn lại là đá ở J-League 2 hoặc là cầu thủ đại học. Dẫu vậy họ vẫn tỏ ra vượt trội trước U23 Hồng Kông (TQ) và đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1.

U23 Nhật Bản phải mãi tới cuối mỗi hiệp mới có bàn thắng sau khi bỏ lỡ rất nhiều

U23 Nhật Bản phải mãi tới cuối mỗi hiệp mới có bàn thắng sau khi bỏ lỡ rất nhiều

Dù vậy các chân sút Nhật Bản bỏ lỡ rất nhiều, từ đệm cận thành cho tới sút xa. Họ vẫn chưa chọc thủng lưới được đối phương sau hơn nửa giờ thi đấu và thậm chí được phen giật mình khi U23 Hồng Kông suýt ghi bàn từ một quả phạt góc.

Nhưng tới phút 39, hộ công Ishii đã giật gót đưa đồng đội băng xuống trước khi chính anh đón quả trả bóng ra để mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. Bàn thắng khiến tâm lý thi đấu của U23 Nhật Bản thoải mái hơn, trong hiệp 2 họ tiếp tục ép sân và tiếp tục tạo ra cơ hội.

Mặc dù vậy cách biệt 1 bàn vẫn chưa an toàn và trong nửa sau trận đấu số pha bỏ lỡ của chủ nhà cũng nhiều chẳng kém hiệp 1, trong đó có tình huống đánh đầu đập xà ngang. Mãi tới phút 89 người Nhật mới an tâm khi dự bị Nagano có bàn thắng từ một quả phạt góc, 

Tỷ số trận đấu: U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hồng Kông (TQ).

Ghi bàn: Ishii 39', Nagano 89'

Đội hình xuất phát: 

U23 Nhật Bản: Pisano, Ishii, Kihiro, Michiwaki, Mori, Nagano, Okabe, Senagi, Shosuke, Yasuda, Yuto.

U23 Hồng Kông (TQ): Poon Sheung-Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk-Pan, Ng Yu-Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Michael Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu.

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Bàn thắng thứ 2 đã tới (ASIAD) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Bàn thắng thứ 2 đã tới (ASIAD) (Hết giờ)

(Bảng A môn bóng đá nam) U23 Nhật Bản đã có được bàn thắng thứ 2 khi trận đấu sắp hết thời gian chính thức.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 18:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asiad 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN