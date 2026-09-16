Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup)

League Cup | 2h, 17/9 | Old Trafford MU 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Brighton Brighton Điểm Lammens Dalot Maguire Martinez Dorgu Tielemans Mainoo Mbeumo Bruno Rashford Cunha Điểm Verbruggen Kadioglu Vuskovic Dunk Boscagli Gross Ayari Gomez Yalcoye Cuyper Kostoulas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno, Rashford, Cunha Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Yalcoye, Cuyper, Kostoulas

MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby

MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby

Thất bại 0-1 trước Man City khiến MU chịu nhiều sức ép. Dù được chơi hơn người trong khoảng 70 phút, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn bế tắc, gần như không tạo ra cơ hội rõ rệt từ những pha phối hợp có tổ chức. Bruno Fernandes hiếm hoi tạo được đột biến, trong khi Dorgu và Dalot gây thất vọng với hàng loạt quả tạt thiếu chính xác.

Chiều sâu đội hình cũng là nỗi lo. Sesko là phương án đáng chú ý nhất trên ghế dự bị, còn Zirkzee chưa tạo được khác biệt. Những hạn chế này khiến Carrick đối diện nhiều hoài nghi, đặc biệt khi MU phải phân sức cho cả Premier League lẫn Champions League.

Brighton có thể khiến “Quỷ đỏ” ôm hận

Brighton không phải đối thủ dễ chịu khi vừa thắng Coventry 5-0 và trước đó chỉ chịu thua Chelsea 3-4 tại Stamford Bridge. Khả năng tấn công của đội bóng này đủ sức khai thác những vấn đề mà MU đang bộc lộ.

Dù vậy, MU từng nhiều lần chơi tốt khi bị đặt dưới sức ép lớn. Sau cú ngã ở derby Manchester, League Cup có thể trở thành cơ hội để thầy trò Carrick tìm lại sự tự tin. Nhưng nếu tiếp tục bế tắc như trước Man City, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có nguy cơ nhận thêm một kết quả thất vọng.