Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Milan vs Benfica
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Sunderland vs AZ
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AZ - AZ AZ
-
Sturm Graz vs Rennes
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Bayer 04 Leverkusen vs Celje
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Celje - CEL Celje
-
Anderlecht vs Olympique Lyonnais
Logo Anderlecht - AND Anderlecht
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Racing de Santander
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Crystal Palace vs Lech Poznań
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Celtic vs Ferencváros
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Juventus vs NEC
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo NEC - NEC NEC
-
Beşiktaş vs Olympique Marseille
Logo Beşiktaş - BJK Beşiktaş
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Real Sociedad vs Bournemouth
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United

(2h, 17/9, vòng 3) MU cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại ở derby Manchester, nhưng Brighton hứa hẹn mang tới thử thách không hề dễ dàng tại League Cup.

   

League Cup | 2h, 17/9 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno, Rashford, Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup) - 1
Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Yalcoye, Cuyper, Kostoulas

MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby

MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby

MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby

Thất bại 0-1 trước Man City khiến MU chịu nhiều sức ép. Dù được chơi hơn người trong khoảng 70 phút, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn bế tắc, gần như không tạo ra cơ hội rõ rệt từ những pha phối hợp có tổ chức. Bruno Fernandes hiếm hoi tạo được đột biến, trong khi Dorgu và Dalot gây thất vọng với hàng loạt quả tạt thiếu chính xác.

Chiều sâu đội hình cũng là nỗi lo. Sesko là phương án đáng chú ý nhất trên ghế dự bị, còn Zirkzee chưa tạo được khác biệt. Những hạn chế này khiến Carrick đối diện nhiều hoài nghi, đặc biệt khi MU phải phân sức cho cả Premier League lẫn Champions League.

Brighton có thể khiến “Quỷ đỏ” ôm hận

Brighton không phải đối thủ dễ chịu khi vừa thắng Coventry 5-0 và trước đó chỉ chịu thua Chelsea 3-4 tại Stamford Bridge. Khả năng tấn công của đội bóng này đủ sức khai thác những vấn đề mà MU đang bộc lộ.

Dù vậy, MU từng nhiều lần chơi tốt khi bị đặt dưới sức ép lớn. Sau cú ngã ở derby Manchester, League Cup có thể trở thành cơ hội để thầy trò Carrick tìm lại sự tự tin. Nhưng nếu tiếp tục bế tắc như trước Man City, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có nguy cơ nhận thêm một kết quả thất vọng.

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Chuyển nhượng hè 2026 phơi bày thành bại của MU & Man City: Đồng tiền làm nên tất cả
Chuyển nhượng hè 2026 phơi bày thành bại của MU & Man City: Đồng tiền làm nên tất cả

Việc MU thất thủ dù chơi hơn người trước Man City tại vòng 4 Ngoại hạng Anh là minh chứng cho kỳ chuyển nhượng 2026 đối lập giữa hai đội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 17:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN