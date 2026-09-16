Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Áp lực bủa vây Carrick (League Cup)
(2h, 17/9, vòng 3) MU cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại ở derby Manchester, nhưng Brighton hứa hẹn mang tới thử thách không hề dễ dàng tại League Cup.
League Cup | 2h, 17/9 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Dalot
Maguire
Martinez
Dorgu
Tielemans
Mainoo
Mbeumo
Bruno
Rashford
Cunha
Điểm
Verbruggen
Kadioglu
Vuskovic
Dunk
Boscagli
Gross
Ayari
Gomez
Yalcoye
Cuyper
Kostoulas
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby
MU lộ hàng loạt vấn đề sau derby
Thất bại 0-1 trước Man City khiến MU chịu nhiều sức ép. Dù được chơi hơn người trong khoảng 70 phút, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn bế tắc, gần như không tạo ra cơ hội rõ rệt từ những pha phối hợp có tổ chức. Bruno Fernandes hiếm hoi tạo được đột biến, trong khi Dorgu và Dalot gây thất vọng với hàng loạt quả tạt thiếu chính xác.
Chiều sâu đội hình cũng là nỗi lo. Sesko là phương án đáng chú ý nhất trên ghế dự bị, còn Zirkzee chưa tạo được khác biệt. Những hạn chế này khiến Carrick đối diện nhiều hoài nghi, đặc biệt khi MU phải phân sức cho cả Premier League lẫn Champions League.
Brighton có thể khiến “Quỷ đỏ” ôm hận
Brighton không phải đối thủ dễ chịu khi vừa thắng Coventry 5-0 và trước đó chỉ chịu thua Chelsea 3-4 tại Stamford Bridge. Khả năng tấn công của đội bóng này đủ sức khai thác những vấn đề mà MU đang bộc lộ.
Dù vậy, MU từng nhiều lần chơi tốt khi bị đặt dưới sức ép lớn. Sau cú ngã ở derby Manchester, League Cup có thể trở thành cơ hội để thầy trò Carrick tìm lại sự tự tin. Nhưng nếu tiếp tục bế tắc như trước Man City, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có nguy cơ nhận thêm một kết quả thất vọng.
Việc MU thất thủ dù chơi hơn người trước Man City tại vòng 4 Ngoại hạng Anh là minh chứng cho kỳ chuyển nhượng 2026 đối lập giữa hai đội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 17:55 PM (GMT+7)