Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Qatar: Chờ màn ra quân ấn tượng (ASIAD)

Trận bóng chuyền nữ Việt Nam – Qatar tại ASIAD 20 diễn ra lúc 11h00 hôm nay, 16/9/2026 (giờ Việt Nam) tại Park Arena Komaki, Aichi, Nhật Bản. Đây là trận ra quân của hai đội tại bảng D, nơi còn có Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là trận Việt Nam được đánh giá có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm. Qatar vừa dự Giải vô địch nữ Tây Á 2026 đầu tháng 9 và đứng thứ 4/4 đội, thua cả ba trận: 0-3 trước Jordan, 0-3 trước Iraq và 0-3 trước Lebanon. Riêng trận cuối gặp Lebanon, Qatar thua các set 6-25, 18-25, 19-25.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dự ASIAD với 12 VĐV do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt. Các gương mặt đáng chú ý gồm Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, bên cạnh nhóm cầu thủ trẻ như Bùi Thị Ánh Thảo và Phạm Quỳnh Hương.

Đội tuyển Việt Nam cần tận dụng hai trận đầu gặp Qatar và Hong Kong để tích lũy điểm trước cuộc đấu quan trọng với Hàn Quốc ngày 18/9. Hai đội đứng đầu bảng D sẽ giành vé vào tứ kết.