Trực tiếp bóng đá Barcelona - Racing Santander: Tiếp đà thăng hoa (La Liga)
(2h30, 17/9, vòng 6) Barcelona hướng tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại La Liga khi tiếp đón Racing Santander, trong bối cảnh hàng công của Hansi Flick đang đạt phong độ cực cao.
Laliga | 2h30, 17/9 | Camp Nou
Điểm
Joan Garcia
Eric Garcia
Cubarsi
Martin
Xavi Espart
Fermin Lopez
Rodri
Pedri
Yamal
Raphinha
Gordon
Điểm
Agirrezabala
Mantilla
Ramon
Belocian
Salinas
Ivan Martin
Prati
Pablo Garcia
Canales
Vicente
Zabiri
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Barca phô diễn sức mạnh, Yamal rực sáng
Yamal đang có phong độ cực cao
Barcelona là đội duy nhất toàn thắng cả 5 vòng đầu La Liga, giành 15 điểm tuyệt đối cùng hiệu số 21-4. Chiến thắng 4-2 trước Levante tiếp tục cho thấy sức tấn công đáng sợ của thầy trò Hansi Flick với khả năng pressing và phối hợp đa dạng.
Lamine Yamal đang là điểm sáng nổi bật khi lập cú đúp ở vòng gần nhất, nâng thành tích lên 6 bàn tại La Liga mùa này. Tuy nhiên, việc thủng lưới 2 lần trước Levante cũng cảnh báo Barca về những khoảng trống phía sau khi đẩy cao đội hình.
Racing Santander chờ cơ hội phản công
Racing Santander có 7 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 10 với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Chiến thắng 2-1 trước Alavés phần nào giúp đội bóng của HLV Jose Alberto Lopez thêm tự tin trước chuyến làm khách đầy thử thách.
Santander chơi giàu năng lượng và có thể gây nguy hiểm bằng những tình huống phản công nhanh. Dù vậy, hàng thủ đã nhận 9 bàn thua sẽ phải đối diện thử thách cực lớn trước Barca, đội đã ghi tới 21 bàn chỉ sau 5 vòng.
(Clip phút 90+) Barcelona, Real Madrid và Arsenal cùng trải qua những trận đấu đầy kịch tính với các bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 17:55 PM (GMT+7)