Trực tiếp bóng đá Barcelona - Racing Santander: Tiếp đà thăng hoa (La Liga)

Laliga | 2h30, 17/9 | Camp Nou Barcelona 0 - 0 Racing Santander (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Racing Santander Racing Santander Điểm Joan Garcia Eric Garcia Cubarsi Martin Xavi Espart Fermin Lopez Rodri Pedri Yamal Raphinha Gordon Điểm Agirrezabala Mantilla Ramon Belocian Salinas Ivan Martin Prati Pablo Garcia Canales Vicente Zabiri Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Racing Santander Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Xavi Espart, Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Yamal, Raphinha, Gordon Agirrezabala, Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas, Ivan Martin, Prati, Pablo Garcia, Canales, Vicente, Zabiri

Barca phô diễn sức mạnh, Yamal rực sáng

Yamal đang có phong độ cực cao

Barcelona là đội duy nhất toàn thắng cả 5 vòng đầu La Liga, giành 15 điểm tuyệt đối cùng hiệu số 21-4. Chiến thắng 4-2 trước Levante tiếp tục cho thấy sức tấn công đáng sợ của thầy trò Hansi Flick với khả năng pressing và phối hợp đa dạng.

Lamine Yamal đang là điểm sáng nổi bật khi lập cú đúp ở vòng gần nhất, nâng thành tích lên 6 bàn tại La Liga mùa này. Tuy nhiên, việc thủng lưới 2 lần trước Levante cũng cảnh báo Barca về những khoảng trống phía sau khi đẩy cao đội hình.

Racing Santander chờ cơ hội phản công

Racing Santander có 7 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 10 với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Chiến thắng 2-1 trước Alavés phần nào giúp đội bóng của HLV Jose Alberto Lopez thêm tự tin trước chuyến làm khách đầy thử thách.

Santander chơi giàu năng lượng và có thể gây nguy hiểm bằng những tình huống phản công nhanh. Dù vậy, hàng thủ đã nhận 9 bàn thua sẽ phải đối diện thử thách cực lớn trước Barca, đội đã ghi tới 21 bàn chỉ sau 5 vòng.