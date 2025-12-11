Campuchia bỏ SEA Games 33, môn nào hưởng lợi, môn nào gặp rắc rối?

Quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi SEA Games 33 của Campuchia, chỉ vài giờ sau lễ khai mạc tối 9/12 đã tạo ra cú sốc lớn với đại hội thể thao khu vực. Truyền thông Thái Lan như tờ Thai Rath gọi đây là “sự cố chưa từng có”, còn các nhà tổ chức buộc phải họp khẩn suốt đêm để xử lý hệ lụy chuyên môn.

Đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33 sau khi dự lễ khai mạc vào tối 9/12

Vì sao Campuchia bỏ giải?

Theo Thái Lan, nguyên nhân chính đến từ tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước. Nhiều gia đình vận động viên Campuchia gây sức ép, lo sợ con em mình gặp nguy hiểm khi đang thi đấu ở Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh có thông tin nhiều binh sĩ Campuchia bị giữ làm con tin.

Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Thái Lan Attakorn Sirilattayakom cho biết: “Khó có thể tách bạch hoàn toàn chuyện thể thao và tình hình chính trị. Nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của Campuchia. Thái Lan đã làm hết sức để tiếp đón và đảm bảo an toàn cho họ”.

Trước đó, đoàn Campuchia gồm 137 thành viên đã tham gia họp kỹ thuật, xác nhận thi đấu và thậm chí dự Lễ khai mạc. Tuy nhiên, rạng sáng 10/12, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia đã gửi văn bản xác nhận rút lui toàn bộ.

Thái Lan nói gì sau khi Campuchia rút?

Chủ tịch Hội đồng SEA Games Chaiyapak Siriwat chia sẻ rằng đây là “điều không ai ngờ tới”, nhất là khi chính Bộ trưởng Campuchia hôm trước vẫn ngồi cạnh ông trong lễ khai mạc và bày tỏ sự hài lòng về công tác tổ chức.

Phía Campuchia cũng đã gửi thư xin lỗi chính thức, khẳng định việc rút các VĐV hoàn toàn do áp lực an ninh trong nước.

Ảnh hưởng chuyên môn: Môn nào hưởng lợi, môn nào thiệt thòi?

Campuchia đăng ký 12 môn tại SEA Games 33 gồm bơi lội, điền kinh, eSports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, Ju-jitsu, kickboxing, taekwondo, đua ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp (triathlon) và teqball.

Việc rút lui hoàn toàn khiến cả 12 môn này mất đi một đối thủ cạnh tranh, đồng thời tạo ra những hệ quả kỹ thuật mà Thái Lan với tư cách chủ nhà phải xử lý ngay trong buổi sáng 10/12.

+ Thay đổi lịch thi đấu. Ban tổ chức buộc phải điều chỉnh ở 4 môn có lịch thi dày đặc và nhiều lượt vòng loại, bơi lội (hủy một số lượt thi có VĐV Campuchia), ju-jitsu, taekwondo, thể dục dụng cụ. Các bảng đấu được sắp xếp lại để tránh khoảng trống và đảm bảo số lượt thi tối thiểu.

+ Các môn đối kháng, đối thủ được xử thắng. Ở các môn như jujitsu, kickboxing, teqball hoặc taekwondo, bất kỳ cặp đấu nào có VĐV Campuchia sẽ được xử thắng trực tiếp cho đối thủ còn lại. Điều này giúp nhiều VĐV các nước vào thẳng vòng sau mà không cần thi đấu.

+ Vấn đề huy chương ở những nội dung chỉ còn 3 đội/3 VĐV. Đây là rắc rối lớn nhất. Theo quy định của Ủy ban Olympic châu Á, một nội dung phải có tối thiểu 4 đoàn tham dự mới được trao đủ 3 bộ huy chương (vàng - bạc - đồng).

Hiện có 7 nội dung giảm xuống chỉ còn 3 đoàn sau khi Campuchia rút. Nhiều khả năng không có huy chương đồng, chỉ trao HCV và HCB. Đội/vận động viên xếp cuối không được nhận huy chương, gây bất lợi cho các đoàn có kỳ vọng tích điểm toàn đoàn.

+ Một số môn “hưởng lợi” về thành tích. Những quốc gia có thành tích trung bình ở các môn đối kháng có thể hưởng lợi, bởi giảm số đối thủ, tăng khả năng vào vòng trong, có cơ hội giành huy chương dễ hơn khi nhánh đấu bị rút gọn.

Đặc biệt, các môn như ju-jitsu, kickboxing, teqball, vốn Campuchia là đối thủ khó chịu, nay trở nên “thoáng đường” hơn cho Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Indonesia.

Không gây xáo trộn lớn, nhưng là bài học tổ chức

Dù ảnh hưởng ở một số môn, Thái Lan khẳng định SEA Games 33 vẫn đang vận hành ổn định. Các điều chỉnh được xử lý ngay trong ngày và không làm thay đổi lịch trình toàn đại hội.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games Chaiyapak nhấn mạnh: “Tình huống không ai mong muốn, nhưng chúng tôi giữ được sự ổn định chung. SEA Games vẫn diễn ra suôn sẻ”.