Đỉnh nóc kịch trần: "Song Hương" đoạt HCV SEA Games đầu tiên cho Việt Nam

Ngay trong buổi chiều thi đấu mở màn tại Pattaya, canoeing Việt Nam đã tạo nên khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc. Cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương xuất sắc về nhất ở chung kết thuyền đôi nữ C-2 500m với thời gian 2 phút 06 giây 487, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Hai cô gái tên Hương mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 33

Chiến thắng “mở hàng vàng”, màn trình diễn áp đảo

SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến canoeing là niềm hy vọng lớn nhất ở những bộ huy chương đầu tiên. Trước giờ thi đấu, giới chuyên môn đã nhận định Nguyễn Thị Hương là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV mở hàng, bên cạnh các tài năng như Diệp Thanh Hương và Phạm Hồng Quân. Và Song Hương đã không làm người hâm mộ thất vọng khi "mở hàng HCV".

"Song Hương" bỏ xa đội Thái Lan hơn 3 giây

Ở cuộc đua quyết định, đôi thuyền Việt Nam nhanh chóng vượt lên dẫn đầu ngay từ những nhịp chèo đầu tiên. Sự ăn ý, nhịp nhàng cùng sức bền vượt trội giúp Song Hương bỏ xa các đối thủ và cán đích đầu tiên đầy thuyết phục.

Đây không chỉ là HC vàng đầu tiên của Việt Nam, mà còn là lời khẳng định sức mạnh của canoeing, môn thể thao từng tạo dấu ấn với 8 HCV tại SEA Games 31.

Nguyễn Thị Hương chỉ cao 1m51 nhưng là "Người khổng lồ" canoeing Việt Nam

Ngay sau chiến thắng, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương không giấu được niềm hạnh phúc. Hai VĐV gửi lời cảm ơn người hâm mộ và động viên toàn đoàn tiếp tục thi đấu quyết tâm để mang về thật nhiều HCV.

Tấm HCV đầu tiên luôn có ý nghĩa tinh thần đặc biệt, tạo sự hứng khởi, mở “vận đỏ” và thúc đẩy tinh thần thi đấu của toàn đoàn. Với chiến thắng của đôi thuyền Song Hương (hai VĐV cùng tên Hương), đoàn thể thao Việt Nam đã có màn ra quân không thể đẹp hơn tại SEA Games 33.

Hai "cô gái vàng" nhận thưởng hậu hĩnh

Theo quy định hiện hành, mỗi vận động viên giành HCV SEA Games sẽ nhận 45 triệu đồng từ Nhà nước và 10 triệu đồng thưởng nóng từ Cục Thể dục Thể thao. Ngay sau khi đôi Song Hương mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng quyết định thưởng thêm 10 triệu đồng để ghi nhận tinh thần thi đấu xuất sắc.

Như vậy, mỗi VĐV đã chắc chắn nhận tối thiểu 65 triệu đồng, chưa kể các khoản thưởng xã hội hóa từ liên đoàn, doanh nghiệp và địa phương, vốn thường được công bố sau khi kết thúc ngày thi đấu.

Nguyễn Thị Hương, cô gái nhỏ bé của những kỳ tích lớn

Tâm điểm của chiến thắng là Nguyễn Thị Hương, vận động viên từng góp mặt tại Olympic 2024 và sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ dù chỉ cao 1m51, một trong những VĐV thấp nhất lịch sử canoeing Việt Nam.

Sinh năm 2001 tại Vĩnh Phúc, Hương từng là VĐV đẩy gậy, chuyển qua vật rồi mới bén duyên với đua thuyền. Chỉ trong vài năm, cô vươn lên trở thành biểu tượng của canoeing Việt Nam:

5 HCV SEA Games 31, thành tích tiệm cận huyền thoại.

2 HCB giải vô địch châu Á 2024, qua đó giành suất chính thức dự Olympic Paris.

3 HCV & 1 HCB U23 châu Á 2024.

3 HCV đua thuyền truyền thống SEA Games 32.

Đằng sau ánh hào quang, sự nghiệp của Hương cũng từng trải qua sóng gió. Cuối năm 2024, cô xin rời đội tỉnh vì chậm tiền thưởng và chuyển ra Hải Phòng tập luyện. Nhưng tất cả khó khăn ấy chỉ càng khiến cô mạnh mẽ hơn.

