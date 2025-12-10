Campuchia rút, SEA Games 33 hủy trao nhiều huy chương?

Ngày 10-12, Campuchia đột ngột thông báo rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games 33-2025 đang diễn ra tại Thái Lan. Động thái này tác động trực tiếp tới kế hoạch tổ chức, thi đấu của đại hội nói chung và 12 môn thi có Campuchia đăng ký nói riêng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilathayakorn trấn an dư luận bằng khẳng định "việc Campuchia rút lui sẽ không ảnh hưởng tới SEA Games 33".

Việc Campuchia rút lui ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình thi đấu, tổng số huy chương dự kiến được trao tại SEA Games 33

Tuy nhiên truyền thông Thái Lan bày tỏ quan ngại, sự vắng mặt của Campuchia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình thi đấu của đại hội, đặc biệt là 12 môn mà đoàn Campuchia chốt tham dự trước đó và đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch.

Tờ Thairath dẫn nguồn tin từ Ủy ban Olympic Thái Lan tiết lộ rằng sự cố này sẽ tác động trực tiếp đến lịch thi đấu, đặc biệt là ở môn karate, nơi một số nội dung sẽ không đáp ứng quy định thi đấu.

Cụ thể, điều lệ SEA Games quy định mỗi nội dung hay môn thi phải có ít nhất 4 quốc gia mới đủ điều kiện tổ chức thi đấu và trao huy chương.

Ngoài ra, một số nội dung thi đấu cũng có thể phải điều chỉnh thể thức, dẫn đến tổng số huy chương trao sẽ phải cắt giảm.

Chương trình thi đấu SEA Games 33 được chủ nhà Thái Lan chốt lại có tổng cộng 53 môn thi (bao gồm 50 môn chính thức, 3 môn biểu diễn), với 574 nội dung tương ứng 574 bộ huy chương được trao.

Tính đến trưa 10-12, phía ban tổ chức SEA Games 33 vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về việc điều chỉnh, cắt giảm số môn, nội dung thi đấu của đại hội sau sự rút lui đột ngột của Campuchia.