"Quỷ lùn" Hồng Sơn nói gì khi giành HCV thế giới nhưng chỉ có HCĐ SEA Games?

Từ đỉnh cao thế giới trở về sân chơi khu vực, Đào Hồng Sơn, nhà vô địch thế giới hạng 56kg trải qua hành trình đầy thử thách tại SEA Games 33. Chấp nhận việc hạng cân sở trường bị nước chủ nhà loại khỏi chương trình thi đấu, “Quỷ lùn” còn buộc phải tăng liền 6kg để bước lên hạng 62kg.

Với thể hình chỉ hơn 50kg và cao 1m49, việc phải đối đầu các võ sĩ nặng hơn, cao hơn là bất lợi cực lớn. Trong Ju-jitsu, mỗi kilogram đều ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái. Không ít nhà vô địch thế giới từng "ngã đau" ở SEA Games vì phải thi đấu trái hạng cân, và Hồng Sơn hiểu rõ rủi ro đó.

Nhưng anh vẫn bước vào cuộc chơi, với tinh thần của một nhà vô địch, không né tránh thử thách.

Đào Hồng Sơn (đai xanh) dẫn trước đối thủ 7-5, nhưng cuối cùng thua 7-16

Trận thua không bất ngờ trước ĐKVĐ thế giới hạng 62kg

Ở trận mở màn đối kháng 62kg nam vào chiều 10/12 tại Thái Lan, Hồng Sơn đối đầu Mathuphan Naphat, võ sĩ chủ nhà, cũng là đương kim vô địch thế giới đúng hạng cân này. Chênh lệch thể hình và sức mạnh khiến Hồng Sơn gặp khó, không thể triển khai kỹ thuật sở trường và thua 7-16. Đây là thất bại được đánh giá là… khó tránh khỏi.

Rơi xuống nhánh tranh HCĐ, Hồng Sơn đối đầu đồng đội Lê Kiên trong trận "nội bộ" tuyển Việt Nam. Anh thắng 4-2, qua đó mang về tấm HCĐ, cũng là tấm huy chương thứ năm của đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam trong ngày.

Hồng Sơn (đai xanh) giành HCĐ hạng 62kg

Hồng Sơn nói gì sau trận thua?

Dù là nhà vô địch thế giới ở 56kg, Hồng Sơn vẫn nhìn nhận thất bại với tâm thế điềm tĩnh và chuyên nghiệp: “Tôi đã đánh hết khả năng, đối thủ thực sự rất hay. Phần check VAR là do trọng tài, khiến tôi có phần tâm lý. Tình huống đó mình mất điểm rồi lao vào tấn công nên thua ngược. Mục tiêu là vô địch, nhưng đây là hạng cân mới, không phải sở trường nên tôi cũng không quá buồn. Tôi đã chơi hết khả năng. Tôi sẽ hướng tới nội dung tiếp theo, 62kg Ne-Waza”.

Phải nói thêm rằng, Mathuphan Naphat là nhà vô địch thế giới hạng 62kg nên Hồng Sơn thua đối thủ này cũng không phải điều quá thất vọng.