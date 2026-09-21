Bùng nổ tại 5 hố cuối, J.J.Spaun giành cup BMW Championship ở châu Âu

Vòng chung kết quá kịch tính, hấp dẫn

Bước vào vòng chung kết, có đến 20 cái tên hoàn toàn đủ sức cũng như đủ khả năng để hướng đến ngôi vị cao nhất khi vị trí đỉnh bảng chỉ hơn vị trí thứ 20 (4) gậy.

JJ Spaun

Và sau gần 3 tiếng đồng hồ trái bóng golf bay trên sân khấu Wentworth Club ở Surrey, vương quốc Anh, vị trí dẫn đầu vẫn liên tục đổi chủ khi có đến hơn 15 cái tên có điểm số sít sao, hoặc đứng đồng hạng.

Như thường lệ, những siêu sao của tuyển Ryder Cup Châu Âu, hay những golfer chủ nhà như Rory MclIroy, Robert MacIntyre, Matt Fitpatrick, Aaron Rai là những golfer chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, golf luôn là môn chơi bạn phải đi đến cuối con đường, khi mọi thứ chưa rõ ràng, bạn cần phải kiên nhẫn, chắt chiu cơ hội và tỏa sáng đúng thời điểm. Đó cũng là cách nhà vô địch major US Open 2025, JJ Spaun đã thực hiện để di tới chiến thắng.

Bùng nổ tại 5 hố cuối, JJ Spaun khiến tất cả ngỡ ngàng

Thi đấu ở nhóm sau, Spaun âm thầm tiến bước khi anh không quá bùng nổ, nhưng luôn cho mình có được vị trí đủ tốt để sẵn sàng thách thức ngôi vương.

Mặc dù, anh khởi đầu với điểm bogey ngay hố đấu đầu tiên nhưng với bản lĩnh của nhà vô địch major, cũng như đã trải qua vô số những lần thử thách cực đại tại các sự kiện golf trên PGA Tour, Spaun đã từ từ lấp đầy khoảng trống mà các đối thủ đã tạo ra.

Trong đó phải kể đến cú hat-trich birdie tại hố đấu số 14, hố 15, hố 16 để anh độc chiếm đỉnh bảng, với cách biệt (1) gậy so với nhóm bám đuổi.

JJ Spaun bỏ túi 1,5 triệu USD tiền thưởng

Dù anh bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi putt trượt birdie ở hố đấu số 17, nhưng hố đấu số 18 (par-5) anh đã sửa sai bằng birdie quan trọng để đưa điểm số chạm đến (-17).

Manuel Elvira đẩy kich tính lên cao và tự “dâng” chiến thắng cho Spaun

Tưởng rằng con số (-17), Spaun sẽ dễ dàng lên ngôi. Tuy nhiên, nhóm đấu sau, và cũng là nhóm đấu cuối cùng của vòng chung kết, golfer người Tây Ban Nha Manuel Elvira đã đẩy kịch tính trận đấu trở nên cao trào và đáng xem.

Manuel Elvira bất ngờ có được điểm eagle quan trọng tại hố đấu số (17), sau cú đánh tiếp cận cờ hoàn hảo để san bằng cách biệt với Spuan và anh hoàn toàn có quyền tự quyết vì còn hố đấu số 18 để ghi điểm.

Khi tất cả đang nghĩ tới loạt hố đấu playoff sẽ diễn ra, và Spaun cũng đã sẵn sàng khởi động cho playoff trong khu vực chờ thì bất ngờ đã xảy ra. Manuel Elvira, có lẽ do quá áp lực tại sự kiện lớn nên đã hoàn toàn đánh mất mình tại hố đấu số 18.

Anh mắc lỗi Double-bogey và tự tay dâng chiến thắng cho Spaun.

Có thể thấy, JJ Spaun không phải là người duy nhất chơi tốt trong vòng chung kết kịch tính, nhưng anh lại là người duy trì được đà tăng tốc tốt nhất khi cuộc đua bước vào thời điểm quyết định. Cùng với một chút may mắn, chiến thắng đã gọi tên JJ Spaun trong một ngày đầy cảm xúc tại nước Anh huyền bí.

Chiến thắng giúp Spaun đi vào lịch sử golf Mỹ

Với chiến thắng vô cùng kịch tính sau khi bùng nổ ở 5 hố cuối vòng chung kết, và có một chút may mắn song hành đã giúp cho nhà vô địch major US Open JJ Spaun không chỉ bỏ túi 1,5 triệu USD tiền thưởng, mà còn tạo ra lịch sử cho chính bản thân.

Arnold Palmer, Billy Horschel và JJ Spaun

Anh trở thành người Mỹ thứ 3 trong lịch sử, sau huyền thoại Arnold Palmer và Billy Horschel, là những golfer đã có được chiến thắng tại sự kiện Rolex Series danh giá trên đất Châu Âu.

Chiến thắng này cũng là chiếc cup DPWT đầu tiên trong sự nghiệp của Spaun giúp anh có được 2 chiếc cúp trong mùa giải 2026. Trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại, anh đã có 5 chiến thắng trên đấu trường golf đỉnh cao, trong đó, có 4 chiến thắng diễn ra trong vòng 2 năm trở lại đây.