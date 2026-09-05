“Nữ thần golf” quyến rũ nhất thế giới khoe 12 bức ảnh bikini “đốt mắt” người xem

Paige Spiranac từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ đối với những người yêu mến bộ môn golf và cộng đồng mạng thế giới. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, cựu golf thủ chuyên nghiệp 33 tuổi này được mệnh danh là "Nữ thần golf" và từng được bầu chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới".

Mới đây, trang tin Daily Star đã tổng hợp lại 12 khoảnh khắc ấn tượng và táo bạo nhất của người đẹp trên mạng xã hội, từ những bộ trang phục cosplay phá cách cho đến những bộ bikini rực rỡ, chứng minh sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của "bông hồng lai" làng thể thao này.

1. Hóa thân thành nữ chiến binh Street Fighter

Một trong những bức ảnh gây bão nhất của Paige là màn cosplay nhân vật Cammy trong tựa game huyền thoại Street Fighter. Diện bộ bodysuit màu xanh lá cắt cao táo bạo phối cùng mũ nồi đỏ và tóc tết hai bên, cô nàng hoàn toàn biến hình thành một nữ chiến binh vừa mạnh mẽ vừa vô cùng quyến rũ.

2. Sức nóng trên sân bóng rổ

Không bó hẹp bản thân ở sân golf, Paige từng khiến fan "đứng ngồi không yên" với khoảnh khắc thả dáng trên sân bóng rổ ngoài trời dưới làn mưa nhẹ. Trang phục thể thao bó sát màu đỏ cùng góc chụp từ phía sau giúp tôn lên trọn vẹn đường cong săn chắc của cô.

3. Ý tưởng táo bạo giữa sân golf

Bức ảnh được đánh giá là táo bạo nhất trong sự nghiệp làm influencer của Paige là khi cô ngâm mình trong một chiếc bồn tắm chứa đầy bóng golf ngay giữa bãi cỏ xanh mướt. Sự kết hợp độc đáo này nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt yêu thích.

4. Vẻ đẹp rạng rỡ dưới nắng hè

Trong một chuyến nghỉ dưỡng, Paige chọn cho mình bộ bikini dây họa tiết tie-dye siêu nhỏ. Bức ảnh selfie khoe làn da bánh mật khỏe khoắn cùng nụ cười rạng rỡ của cô đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

5. Phong cách lên sân đầy phá cách

Định hình là một influencer thời trang sân golf, Paige thường xuyên diện những trang phục phá cách. Bức ảnh cô diện chiếc áo crop-top màu xanh baby ôm sát kết hợp cùng chân váy xếp ly màu tím nhạt, tay khoác gậy golf đã trở thành biểu tượng cho phong cách quyến rũ của cô.

6. Thách thức băng giá với bikini len

Không ngại thời tiết, Paige từng thực hiện một bộ ảnh ngay giữa trời tuyết rơi trắng xóa. Diện bộ bikini bằng lông màu đen tương phản hoàn toàn với màu tuyết, kết hợp cùng chiếc mũ lông khổng lồ, "nữ thần golf" đã tạo nên một khung hình vừa lạnh giá vừa vô cùng "nóng bỏng".

7. Phút ngẫu hứng trên thảm cỏ

Ngồi thư giãn trên thảm cỏ cạnh chiếc gậy golf màu hồng cá tính, Paige diện bộ trang phục màu xanh olive năng động với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Vẻ đẹp vừa năng động vừa gợi cảm này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

8. Selfie dễ thương cùng phụ kiện đặc biệt

Bức ảnh selfie cận cảnh khoe trọn vẹn gương mặt sắc sảo và vóc dáng chuẩn chỉnh của Paige bên cạnh chiếc bọc đầu gậy golf hình chú chó mang tính biểu tượng của cô. Bức ảnh mang đến cảm giác gần gũi nhưng không kém phần cuốn hút.

9. Hóa thân thành cô nàng phục vụ bia quyến rũ

Nhân dịp lễ hội, Paige xuất hiện trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ các cô gái Oktoberfest với corset ren trắng và tất đùi. Tay cầm hai ly bia lớn cùng nụ cười tỏa nắng, cô nàng nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ nước Đức và thế giới.

10. Nữ tính với chân váy kẻ caro

Tiếp tục là một bộ trang phục sân golf đầy ấn tượng, Paige kết hợp chiếc áo twist-front màu xám đậm cùng chân váy ngắn kẻ caro đen trắng cổ điển. Bộ đồ vừa vặn giúp tôn lên vòng eo con kiến và vóc dáng thể thao khỏe khoắn của cựu vận động viên.

11. Rực rỡ đón mừng Quốc khánh

Để chào mừng ngày lễ lớn, Paige đã đăng tải bức ảnh nằm thảnh thơi trên cỏ trong bộ bikini họa tiết cờ Mỹ (Stars and Stripes). Góc chụp từ trên xuống khéo léo khoe trọn lợi thế ngoại hình của cô nàng.

12. Sắc vàng rực rỡ bên hiên nhà

Khép lại danh sách là bức ảnh Paige diện bộ bikini họa tiết caro màu vàng rực rỡ, đeo kính râm và nở nụ cười đầy tự tin dưới ánh nắng. Sự kết hợp màu sắc nổi bật này giúp cô tỏa sáng và khép lại chuỗi ảnh "đốt mắt" người nhìn.

Với hơn hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng, Paige tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của mình trong thế giới thể thao và giải trí, nơi cô không chỉ dùng ngoại hình mà còn cả kiến thức chuyên môn về golf để duy trì sức hút bền bỉ của mình.