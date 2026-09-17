Mỹ nhân golf ghi điểm không tưởng, 2 người đàn ông phải "lột đồ" ngay giữa sân

Giữa giải đấu golf nữ đỉnh cao Solheim Cup, một tình huống "độc nhất vô nhị" đã xảy ra ngay trên thảm cỏ xanh khiến hàng vạn khán giả có mặt tại sân lẫn người xem truyền hình phải "dụi mắt" vì không tin vào những gì đang diễn ra.

Màn ăn mừng “không giống ai” của hai caddie Mỹ tại Solheim Cup

Cú đánh không tưởng tạo nên "địa chấn"

Sự việc bắt đầu từ một khoảnh khắc thiên tài của nữ golf thủ xinh đẹp đội tuyển Mỹ Alison Lee. Tại hố số 2, từ khoảng cách lên tới 86 yard (gần 79 mét), cô đã có một cú chip bóng bằng gậy wedge cực kỳ đẳng cấp. Quả bóng bay trên không trung, tiếp đất hoàn hảo rồi xoáy ngược thẳng vào hố trong sự ngỡ ngàng của tất cả các đối thủ châu Âu.

Cả cầu trường như nổ tung trước cú Eagle (đưa bóng vào hố ít hơn gậy tiêu chuẩn 2 gậy) không tưởng này. Nhưng điều bất ngờ nhất, một "kịch bản điên rồ" chưa từng có trong lịch sử bộ môn thể thao quý tộc này mới thực sự bắt đầu.

"Lột đồ" ngay giữa sân đấu: Sự thật ngã ngửa phía sau!

Ngay khi quả bóng rơi vào hố, trong lúc Alison Lee đang ăn mừng phấn khích cùng đồng đội Megan Khang, hai người đàn ông bất ngờ lao ra ngay giữa đường cỏ fairway. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, họ lập tức... lột phăng áo thi đấu, và lao vào ôm chầm lấy nhau vô cùng cuồng nhiệt.

Hóa ra, hai nhân vật "chơi lớn" này chính là Jack Fulghum và Taylor “Shota” Takada – caddie (người kéo gậy) của hai nữ golf thủ Mỹ.

Được biết, đây hoàn toàn không phải là một hành động bộc phát thiếu kiềm chế, mà là kết quả của một "kèo cá cược" cực gắt ngay trước đó. Alison Lee tiết lộ, ở hố đầu tiên, caddie Jack đã thách thức các cô gái rằng nếu ai đánh bóng thẳng vào hố từ xa, anh ta sẽ thưởng nóng 500 USD. Tuy nhiên, kiều nữ làng golf Mỹ đã thẳng thừng từ chối tiền và đưa ra điều kiện thách đấu ngược lại: "Tôi không cần 500 USD của anh. Nếu tôi làm được, anh phải cởi áo ăn mừng!".

Không ai ngờ, chỉ đúng 5 phút sau, cú đánh xuất thần của Alison đã biến lời thách thức này thành sự thật. Caddie của cô là Shota dù ban đầu còn ngần ngại nhưng trước sự hò reo của đám đông và lời giục giã của thân chủ cũng đã quyết định "xả láng", lột áo ăn mừng đầy hoang dại.

Fan thế giới "dậy sóng", nội bộ tranh cãi nảy lửa

Đoạn video ghi lại cảnh tượng "bỏng mắt" này ngay lập tức làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. Đội trưởng tuyển Mỹ, Stacy Lewis, ngay khi thấy cảnh tượng này qua màn hình lớn đã phải chạy ngay tới chỗ các học trò để thông báo: "Hai cậu caddie sắp nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy!". Trong khi đó, đội trưởng tuyển châu Âu cũng chỉ biết hài hước thốt lên: "Yếu tố gợi cảm luôn bán chạy mà. Cứ triển thôi!".

Tuy nhiên, màn ăn mừng "bá đạo" này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ các thế hệ golf thủ kỳ cựu. Huyền thoại Pablo Larrazábal (người từng 9 lần vô địch DP World Tour) đã bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội X: "Cởi áo ăn mừng ở một giải đấu như Solheim Cup sao? Trò chơi mà tôi yêu quý đang đi quá xa theo hướng tiêu cực rồi. Hãy tôn trọng môn thể thao này!".

Ngược lại, phần lớn người hâm mộ trẻ tuổi lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nhiều khán giả còn hài hước bình luận rằng giải đấu bỗng chốc tràn ngập không khí lễ hội và mang lại một làn gió mới mẻ, đầy tính giải trí cho bộ môn vốn bị gắn mác là quá nghiêm túc và khô khan này.