Video bóng đá Italia - Bỉ: Phản công sắc lẹm, thảm bại ở Olimpico (Nations League)

Chạm trán ĐT Bỉ trên sân nhà Olimpico, tuy nhiên ĐT Italia khởi đầu tương đối chật vật. Thậm chí ngay phút 20, họ bất lực nhìn Mika Godts mở tỷ số cho ĐT Bỉ sau pha phản công nhanh mẫu mực.

Khoảng thời gian tiếp theo, dàn sao ĐT Italia vẫn thi đấu chẳng mấy khởi sắc. Thậm chí nếu tận dụng tốt các cơ hội, Bỉ mới là đội được ăn mừng.

Bước sang hiệp 2, HLV Roberto Mancini thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho ĐT Italia. Tuy nhiên khi đội chủ nhà loay hoay tìm đường vào khung thành, ĐT Bỉ đã ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 69, cũng từ tình huống phản công nhanh, Lukebakio đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Donnarumma. Chung cuộc, Italia "phơi áo" 0-2 ngay trên sân nhà trước Bỉ.

Chung cuộc: Italia 0-2 Bỉ

Ghi bàn (Kiến tạo):

Godts 20' (De Bruyne), Lukebakio 69' (De Ketelaere)

Đội hình xuất phát:

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, Barella, Romano, Tonali, Kean, Esposito, Cambiaghi

Bỉ: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere