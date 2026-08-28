Mỹ nhân golf gạt bay nỗi buồn thua trận bằng loạt ảnh bikini "bỏng mắt"

Charley Hull tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ, lần này không phải bằng những cú swing trên sân golf mà bằng loạt ảnh bikini đầy năng lượng sau một giải đấu không như ý.

Nữ golf thủ người Anh mới đây chia sẻ loạt khoảnh khắc thư giãn

Loạt ảnh bikini gây chú ý

Nữ golf thủ người Anh mới đây chia sẻ loạt khoảnh khắc thư giãn bên biển trên mạng xã hội. Trong bộ bikini màu xanh, Hull khoe vóc dáng săn chắc cùng phong thái tự tin.

Hình ảnh đời thường của tay golf 30 tuổi nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho ngoại hình cũng như phong cách cá tính của nữ VĐV.

Một số bình luận còn sử dụng thuật ngữ quen thuộc trong golf như “Fore please!” (Mọi người chú ý, coi chừng bóng!) để bày tỏ sự bất ngờ trước màn xuất hiện nổi bật của Hull.

Từ sân golf đến tâm điểm mạng xã hội

Charley Hull là một trong những nữ golf thủ nổi tiếng của Anh và sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Bên cạnh khả năng thi đấu, cô thường xuyên gây chú ý nhờ cá tính mạnh và phong cách sống năng động.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Hull dường như đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau kết quả không như mong muốn trên sân đấu. Gần nhất, Hull đánh mất chức vô địch PIF London Championship 2026 đầy tiếc nuối khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng lúc giải đấu chỉ còn đúng 2 hố.

Tại hố số 17, nữ golf thủ bất ngờ mắc lỗi "four-putt" tai hại dẫn đến điểm double-bogey, trực tiếp dâng cúp cho đối thủ 17 tuổi Anna Huang và ngậm ngùi về nhì với khoảng cách 2 gậy.

Thay vì để thất bại ảnh hưởng đến tâm trạng, nữ golf thủ lựa chọn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên biển.

Sự kết hợp giữa hình ảnh một VĐV chuyên nghiệp trên sân golf và vẻ ngoài trẻ trung, năng động ngoài đời giúp Hull duy trì sức hút đặc biệt với người hâm mộ.

Ở tuổi 30, Charley Hull vẫn là một trong những gương mặt được chú ý nhất của làng golf nữ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm, dù đang cầm gậy trên sân hay tận hưởng kỳ nghỉ bên biển.

Bên cạnh sức hút truyền thông, Hull còn sở hữu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao với nhiều danh hiệu tại LPGA Tour và Ladies European Tour.

Cô hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới, sau khi từng xuất sắc chạm mốc vị trí thứ 3 lịch sử vào đầu năm nay. Bản lĩnh và phong độ ổn định giúp nữ golfer người Anh luôn là cái tên đáng gờm tại mọi giải đấu lớn.

Hình ảnh mới nhất về Charley Hull